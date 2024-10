Festa della Repubblica, il Prefetto di Reggio: ‘Massimo impegno per superare la crisi’

Questa mattina le celebrazioni in occasione della Festa della Repubblica si sono svolte anche a Reggio Calabria. Un 2 giugno “ridotto all’osso” secondo il Prefetto Massimo Mariani che, presente ai festeggiamenti ha ricordato l’importanza, ancora oggi, di rispettare le regole di sicurezza.

“Un 2 giugno sicuramente particolare che viene al termine di un periodo difficile per il nostro paese. In questo momento il mio pensiero va, inevitabilmente, alle vittime fatte dal Covid in Italia e nel mondo. Questa che stiamo affrontando è una sfida senza precedenti recenti. Allo stesso tempo, però, questa particolare occasione segna un giorno in cui possiamo, finalmente, guardare al futuro”.