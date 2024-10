Reggio Calabria a Sanremo con due hair stylist di Compagnia della Bellezza

Anche Reggio Calabria parteciperà alla 73esima edizione del Festival di Sanremo. Come? Grazie a Compagnia della Bellezza che, insieme a L’Oréal, è Official Beauty Partner di Casa Sanremo.

Due hair stylist reggini, infatti, sono stati selezionati dal noto franchising internazionale di saloni di bellezza per dare forma alle chiome dei vip che prenderanno parte al Festival della canzone italiana.

Due hair stylist reggini a Sanremo 2023

Tra i tanti negozi sparsi per tutto lo Stivale, Compagnia della Bellezza ha selezionato quello di Gaetano & Alessio Repaci (via Reggio Campi) e Giuseppe Rotilio (Corso Garibaldi) per la partecipazione all’attesissimo festival che ha preso il via ieri, martedì 7 febbraio, al teatro dell’Ariston.

Per l’occasione, la maison di bellezza diretta da Salvo Filetti ha dato vita ad un vero e proprio salotto, all’interno del quale gli specialisti del capello sfodereranno il loro talento al servizio delle star.

Una grande soddisfazione per Alessio Repaci e Giuseppe Rotilio, pronti a conquistare Sanremo ed a portare alto il nome di Reggio Calabria e che, ai microfoni di CityNow hanno voluto ringraziare chi ha reso possibile questo traguardo: