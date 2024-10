Un reggino a Sanremo, l’hairstylist Salvatore Clemensi torna al Festival della canzone

Solamente lo scorso luglio, Salvatore Clemensi si trovava sul palco dei Nastri D’Argento. Adesso, a distanza di qualche mese, l’hairstylist reggino è pronto per partire alla volta di Sanremo. Le numerose acconciature realizzate per i vip partecipanti ai più prestigiosi eventi di cultura e spettacolo, hanno contribuito a forgiare la reputazione del parrucchiere reggino, oggi considerato un punto di riferimento a livello nazionale.

Originario di Bova Marina, Salvatore intraprende giovanissimo la carriera di parrucchiere ed inizia anche a viaggiare, sia in Italia che all’estero, per aggiungere al suo folto curriculum una serie di corsi d’aggiornamento.

Clemensi non è assolutamente nuovo ai riflettori, prima dei Nastri D’Argento ha infatti partecipato agli Oscar tv 2007 (Rai Uno), L’anno che verrà 2011 – 2012 (Rai Uno), Star Academy 2011 (Rai Due), Miss Italia nel Mondo Area Vip 2011 (Rai Uno), Miss Italia Area Vip 2010 – 2012 (Rai Uno), Telegatti 2008 (Canale 5), Xfactor 2009 (Rai Due), Linea Verde 2011-2012 (Rai Uno). La lista sembra veramente non finire mai, ma la partecipazione che più salta all’occhio, in questo momento, è quella al Festival di Sanremo.

Leggi anche

L’hairstylist ha già conosciuto il palco dell’Ariston nel 2008. Un ritorno dunque in un luogo in cui Salvatore, unico calabrese ufficiale, sostenuto dall’azienda Wella, ammette di tornare con piacere:

“L’idea di tornare a Sanremo mi ha affascinato. Sono molto emozionato all’idea, al Festival si respira un’atmosfera particolare non solo durante gli spettacoli o i party, ma anche in giro per le strade durante le ore di giorno. Gli artisti, gli ospiti, gli influencer son tutti lì. Sanremo è una piccola cittadina in cui, durante questi eventi, è impossibile non sentirsi coinvolti a 360°”.

Un ritorno, quello di Salvatore Clemensi che avviene dopo 12 anni:

“Conosco già molti personaggi, non solo per la mia prima partecipazione al Festival, ma anche per l’esperienza maturata nel corso degli anni. Anche se Sanremo avrà inizio martedì 4 febbraio, io partirò e sarò già li dalla domenica in occasione della presentazione degli ospiti”.

Il parrucchiere che si occuperà delle star rappresenta dunque un grande orgoglio per la città di Reggio e tutta la Calabria.