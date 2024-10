Festival Scirubetta, lo chef Filippo Cogliandro presenta un piatto ‘Made in Reggio’

Si chiama ‘Fata Morgana’ l’esclusivo piatto che lo chef reggino Filippo Cogliandro presenterà martedi 17 settembre alle 21 nel corso del Festival Scirubetta.

Filetto di Baccalà Giraldo accompagnato da una salsa di arancia, acciughe, capperi, pomodorino, basilico, mandorle e olio extravergine d’oliva (il tutto in un croccante di farina biologica) gli ingredienti che renderanno il piatto unico e delizioso.

Sul lungomare Falcomatà, accanto la ruota panoramica, Cogliandro presenterà in uno show cooking degustazione un piatto ‘made in Reggio’, già conosciuto e apprezzato in questi mesi.

[custom_video numerazione=”1″ /]