Bivongi celebra San Martino: festival del vino D.O.C. tra vicoli e tradizione

Due giorni di degustazioni, convegni ed escursioni per celebrare la tradizione vinicola

Sabato 16 e domenica 17 novembre, l’appuntamento è nel suggestivo borgo di Bivongi, con “San Martino – Festival del Vino D.O.C. tra vicoli e catoja”, evento promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con Gal Terre Locridee che celebra la grande tradizione vinicola e il patrimonio produttivo del territorio. Convegni, degustazioni, escursioni e musica danno vita alla ricca rassegna della due giorni tra natura, sapori e tradizione.

Programma del Festival

Sabato alle ore 16.00, si terrà il convegno “Le strade del vino, la Bivongi D.O.C.: enoturismo, territorio, vigneti eroici e storici”, dopo i saluti istituzionali della sindaca di Bivongi Grazia Zaffina, del consigliere regionale Giacomo Crinò e del commissario del Parco naturale regionale delle Serre, Alfonsino Grillo, prenderanno la parola gli esperti del settore:

Gennaro Convertini (Enoteca Calabria)

(Enoteca Calabria) Dorina Bianchi (Movimento Turismo del Vino)

(Movimento Turismo del Vino) Cosimo Murace (viticoltore ed enologo)

(viticoltore ed enologo) Adele Anna Lavorata (CTV D.O.C. Bivongi – Donne del Vino Italia)

(CTV D.O.C. Bivongi – Donne del Vino Italia) Francesco Macrì (presidente GAL Terre Locridee)

Modera l’incontro la giornalista Maria Rita Sciarrone. Conclude Gianluca Gallo, assessore all’Agricoltura della Regione Calabria.

Seguirà alle 18.30 la benedizione di San Martino.

Degustazioni e Musica

Dalle 19.00 lungo le vie del borgo, sarà possibile gustare i prodotti tipici locali, accompagnati dai vini di Bivongi e farsi catturare dai ritmi calabresi di Almafolk.

Programma di Domenica

Domenica alle 8:45 si parte per il trekking “Ferdinandea – Cascate del Marmarico”, mentre alle 10.00 ci sarà il tour in vigna presso Murace Vini.

Dalle 11.00 alle 18.30 sono previste degustazioni in Cantina presso Tenuta Diecianni.

Il Festival si concluderà in Piazzetta Vittorio Emanuele, alle 17.00, con “Catojo We’re South”, incontro con Massimo Tigani Sava, giornalista e saggista, autore di “L’alberello Enotrio”, per approfondire la cultura vitivinicola calabrese.