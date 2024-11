Ficarra e Picone al Teatro Cilea il 29 e 30 Ottobre

di Nicolino D’Ascoli. Salvo e Valentino o meglio Ficarra e Picone tornano a Reggio Calabria. Il duo comico si esibirà al teatro ‘F.Cilea’ con lo spettacolo ‘Apriti cielo’ il 29 e 30 ottobre alle ore 21:00. Per due giorni andrà in scena l’opera scritta e diretta dalla coppia di artisti che, al momento, lascia la tv per tornare in teatro.L’evento è promosso dalla SiglaEffe spettacoli di Renato Funaro e con la collaborazione del Kiwanis Club Juppiter Junior Reggio Calabria. Ficarra e Picone portano in giro ormai da diversi anni ed in maniera spudorata personaggi che, a loro dire, esistono realmente.Anche in ‘Apriti cielo’ il duo comico prenderà spunto dalla vita di tutti i giorni, ricca di cronaca nera, politica, religione e tanto altro, offrendo il tutto con la leggerezza che li ha sempre contraddistinti, una riflessione divertente sulla nostra società e sul bel Paese.Salvo e Valentino vestiranno i panni di tecnici della tv alle prese con un omicidio consumatosi all’interno della casa del loro cliente, o ancora come parroco e chierichetto impegnati in folli discussioni tecnologiche.Risate garantite quindi per il duo comico siciliano, all’insegna della nota battuta ‘Ahi ahi ahi. – Stanco? – No. Oggi no.’Il ricavato delle serate sarà devoluto al progetto ‘Eliminate’ tra Unicef e Kiwanis International per acquistare vaccini contro il tetano materno e neonatale, all’Aisla (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amitrofica) sede di Reggio Calabria ed all’Associazione Agiduemila Volontariato.Biglietti disponibili presso New Taxi , Corso Garibaldi 330 Reggio Calabria.Costo del biglietto € 20,00 / € 25,00. L’intero incasso sarà devoluto in beneficenza.