Fidapa RC: tutti insieme per dire no alla violenza

La Fidapa Reggio Calabria insieme all’istituto scolastico comprensivo Alvaro Gebbione presieduto dalla Preside Margherita Nucera celebrano domani alle ore 10.30 presso il suddetto istituto la giornata internazionale contro la violenza sulle note del video musicale di Vasco Rossi un Mondo Migliore. Tutti insieme per dire no ad ogni forma di violenza. L’iniziativa rientra nel progetto “Educare alla Vita” promosso dalla Fidapa reggina che ha come obiettivo educare i giovani alla cultura del rispetto , proprio all’istituto Alvaro Gebbione abbiamo aperto gratuitamente uno sportello di ascolto afferma la Presidente della Fidapa Rc Bruna Siviglia per aiutare e sostenere i ragazzi nei loro bisogni e nelle loro difficoltà partendo dalla periferia dove la mancanza di valori è più presente e dove le necessità sono maggiori .il Progetto educare alla vita porta l’educazione sentimentale tra i banchi di scuola per prevenire ogni forma di violenza .Saranno con noi il Sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà , il Presidente della Provincia Giuseppe Raffa, l’Assessore Alla Cultura e Legalità Eduardo Lamberti Castronuovo, Il Presidente del Consiglio Comunale Demetrio Delfino e tanti altri ancora per dire tutti insieme no alla violenza.