Fiera Fantastica: boom di presenze al Castello Aragonese – FOTO

di Federica Geria – Boom di presenze al Castello Aragonese per Fantastica, fiera del gioco e del fumetto, che si è da poco conclusa a Reggio Calabria, promossa grazie al patrocinio di Palazzo San Giorgio e della sua Amministrazione, dall’Associazione culturale Voyager con i collaboratori Roberto Palaia, Francesco Guida, Patrizia Cristiano, Caterina Madaffari, Tiziana Spinola, Federico Pugliese e Marco Ielo.

Una manifestazione unica e sensazionale, che ha coinvolto un pubblico di ogni età, affermandosi come il più grande evento ludico e culturale di questo dicembre 2016 in città. Il susseguirsi di eventi, mostre, proiezioni, tornei, conferenze e performance, ha reso pieno ed interessante il programma della manifestazione, arricchito ancor di più dalla presenza di ospiti nazionali e internazionali.

L’inarrestabile affluenza, consentita anche grazie all’entrata totalmente gratuita che ha reso possibile la partecipazione di tutti, appassionati e non, ha dato vita ad un fiume in piena persone, che si muoveva su e giù sui quattro piani della fortezza, adibiti a fiera.

Un vero e proprio viaggio nel mondo del fumetto: dopo aver superato il ciglio dell’entrata principale del Castello è stata richiesta una firma, allo scopo di poter conteggiare in maniera approssimativa le presenze. Subito dopo eccoci al piano terra, dove abbiamo trovato l’area autori, videogames, editori e conferenze. Saliamo ancora più sù, primo e terzo piano dove troviamo area cosplay, vendita e ristoro. Per poi arrivare alla torre, all’area games e al terrazzo softair.

Durante gli spostamenti tra le varie aree, tantissimi i ragazzi divertiti, che con grande entusiasmo hanno risposto in maniera totalmente positiva alla manifestazione. Tra i corridoi Cosplayer di ogni genere: lungo la passeggiata abbiamo infatti incontrato Jack Sparrow, Spiderman, Saylor Moon, Pikachu, Ash e tanti altri ancora.

Importante la partecipazione di David Lloyd, accerchiato da ragazzi in cerca di autografi. Lloyd è un imponente nome del panorama fumettistico mondiale, co-creatore e disegnatore di “V for Vendetta”, albo storico da cui è stato tratto l’omonimo film, che con i suoi profondi contenuti politici e sociali e il forte impatto visivo, ha influenzato generazioni di autori e l’immaginario collettivo generale, diventando un simbolo di lotta.

Grosso spazio anche agli autori e artisti locali, tra questi Carlo Lauro e Roberto Megna con “Dick and Cok”, collaboratori della manifestazione e creatori del bellissimo manifesto; Federica Oliva con “Piemme Interior Design” per la stampa della grafica; Patrizio Politi “Gra’phen studio” che ha omaggiato la fiera con un video promozionale di animazione; i disegnatori Umberto Giampà, Vincenzo Giordano, Maria Novella Sinicropi con “Bluemind”, Vincenzo Zerov Salvo, Cecilia Latella, Armando Valvo, Federico Pugliese e Gaspare Orrico.

Francesco Guida, uno dei principali organizzatori di Fantastica, si mostra orgogliosamente soddisfatto della riuscita dell’evento e dichiara ai microfoni di CityNow:

“La prima edizione di Fantastica è stata un successo inaspettato, un successo di pubblico perché già nei primi due giorni ha registrato novemila presenze. Grossi numeri e una risposta dalla città davvero positiva, ma non solo da Reggio, perché c’è stata affluenza anche dalla Sicilia e da ogni parte della Calabria. Si è dimostrata una fiera con un potenziale altissimo: potrebbe diventare il maggiore evento culturale della città! E’ stato un esperimento davvero importante perché completamente autofinanziato. Hanno partecipato una quarantina tra espositori, negozianti ed associazioni, quindi tutto ciò per loro è stata una bellissima vetrina. La città ha risposto benissimo, non è vero dunque che siamo gli ultimi in classifica per quanto riguarda gli eventi culturali. Basta saper proporre qualcosa di esclusivo per riuscire ad ottenere un riscontro positivo. Un’altra cosa importante sicuramente è che l’economia della città ha girato: B&B pieni, alberghi pieni, locali pieni, bar pieni…e scusate se è poco! – afferma ironicamente Francesco – La fiera è riuscita ad unire due aspetti, c’è stato un programma abbastanza ricercato e a sfondo culturale, unito alla parte ludica e gioiosa, quindi cultura e fumetto insieme, due aspetti che si sono legati benissimo, che hanno interessato più gruppi di persone e son riusciti ad unirle. Due realtà diverse, ma due facce della stessa medaglia. Siamo soddisfattissimi…e la rifaremo!”.

In attesa di novità riguardo la seconda edizione, possiamo finalmente dire che, con Fantastica, Reggio Calabria ha avuto la sua Fiera del Fumetto.

Foto di Antonello Diano