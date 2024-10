Fierce woman torna con un nuovo appuntamento dedicato alla “Grazia”

È dedicato alla “Grazia” l’ottavo episodio di “Fierce woman”, il format dedicato alle donne ideato e costruito passo dopo passo da Laura Pizzimenti.

L’evento si svolgerà domani 7 febbraio, a partire dalle ore 20,30 al “Piro Bistrot” di Via Zecca a Reggio Calabria.

Le protagoniste di questo appuntamento sono Paola Canale, wedding planner, e Paola Redi, architetto.

«Solitamente con Loredana Rasoio Guinicelli, che cura per noi la grafica, scegliamo il tema principale e io poi accosto le ospiti, ha a dichiarato Pizzimenti; questa volta invece, è accaduto il contrario. Sono state le due ospiti ad ispirarmi e di conseguenza abbiamo dato vita al tema. Si tratta di due donne eleganti, ma nel contempo energiche, delicate e forti nello stesso tempo, aggraziate e contemporaneamente agguerrite, in definitiva sia Paola Canale che Paola Redi sono due Fierce Woman pronte a combattere per ciò in cui credono e soprattutto per i loro sogni».

La tematica della “Grazia” infatti, è stata individuata non solo per la loro attività lavorativa, ma per il loro stile di vita, «con la quale comunicano- ha concluso Laura Pizzimenti- la loro passione e la loro fatica nel continuo sgomitare in una città difficile ed ostile».

Tutto pronto quindi anche questa volta per l’ottavo episodio del format incentrato sulle eccellenze femminili del territorio reggino e calabrese.

Lo sponsor ufficiale dell’evento è “Casa Cormerci”, azienda vinicola mentre i partner ufficiali sono il fotografo Alfredo Muscatello, Gianni Scopelliti hairstylist, Dario Caminiti make up artist, Davida a colori per l’outfit, Loredana Guinicelli per le idee e la grafica, Piro Bistrot per catering e location e Cormaci wine and spirits.

La selezione musicale è a cura di Luigi Regolo.

