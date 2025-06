FIGC: il presidente Gravina non intende dimettersi. Le sue parole

Il presidente federale Gabriele Gravina era presente sul palco del Festival della A in scena a Parma. Il suo intervento ovviamente incentrato sulla pessima figura rimediata dall’Italia all’esordio nel girone di qualificazione ai prossimi Mondiali. A chi chiede le sue dimissioni risponde: “…Ci vuole più tecnica, più trasmissione di certi valori, più educazione, un seme nella sensibilità dei ragazzi per far sì che tirino fuori il meglio di sé. Ne sono convintissimo io e la maggioranza che mi ha dato fiducia: non penso a mollare in un momento così delicato. Genererei un ulteriore danno, dobbiamo portare avanti una progettualità“.