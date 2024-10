“Figlio di quartiere”, su YouTube il singolo di Malek, giovane cantante reggino – VIDEO

“Sono Abdesslam, ho 17anni e abito ad Arghillà, un piccolo quartiere di Reggio Calabria”.

Il ragazzo che ci scrive e ci chiede di raccontare la sua storia è un reggino come tanti, un reggino con una passione: la musica.

“Qualche giorno fa è uscito “Figlio di quartiere #2”, il mio secondo singolo in cui parlo del mio quartiere, dei miei amici, di me e del futuro che vorrei avere”.

Non a caso, per l’uscita di “Figlio di quartiere”, è stata scelta come lancio, una data simbolica, quella del 1°gennaio 2019. Il video è già presente su YouTube.

Impossibile non riconoscere, durante lo scorrere delle immagini, Gallico, il quartiere della periferia reggina scelto proprio per le similitudine con il luogo in cui “Malek” vive. Il giovane Abdesslam, come ogni cantante che si rispetti ha scelto uno pseudonimo, un nome d’arte che lo rappresenti.

“Spero soltanto che Reggio Calabria apprezzi quel che sto facendo perché lo faccio anche per lei. Il video è stato girato a gallico, ho scelto di non girare il video sempre nel mio quartiere ma in un luogo dove la vita è simile. I ragazzini che non vanno a scuola, alcuni sono già dietro le sbarre pur avendo 15 anni. Alcuni sono stati beccati a spacciare o rubare. Oggi il mio nome è “MALEK”, scelto da mia madre che è la prima a sostenermi in quel che faccio”.

[custom_video numerazione=”1″ /]