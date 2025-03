Villa San Giovanni, la Filanda Cogliandro si illumina per la Giornata Rifiuti Zero

L’associazione “RifiutiZero – Reggio Calabria” in collaborazione con l’amministrazione comunale di Villa San Giovanni ha individuato un luogo altamente simbolico per rilanciare in ambito locale il messaggio ecologista dell’Onu in occasione della “Giornata Internazionale Rifiuti Zero” che ogni anno si celebra il 30 marzo: l’antica Filanda Cogliandro a Cannitello è il luogo scelto per sensibilizzare la comunità.

“Il mondo genera ogni anno tra i 2,1 e i 2,3 miliardi di tonnellate di rifiuti solidi urbani, dai tessuti agli imballaggi, dall’elettronica alla plastica e agli alimenti. Ma i sistemi di gestione dei rifiuti faticano a tenere il passo”.

Così scrive l’agenzia Onu “UN-Habitat” che promuove come ogni anno nella data del 30 marzo molteplici iniziative di sensibilizzazione.

Per la prima volta, tale ricorrenza si concentra quest’anno su un settore specifico: quello dei rifiuti tessili e della moda. L’attuale modello lineare di sovrapproduzione e consumo dell’industria della moda ha impatti ambientali e sociali significativi: Ogni anno vengono generati oltre 92 milioni di tonnellate di rifiuti tessili, pari a un camion della spazzatura pieno di abiti inceneriti o gettati in discarica ogni secondo.

La produzione di abbigliamento è raddoppiata dal 2000 al 2015, mentre la durata di utilizzo degli indumenti è diminuita del 36%. L’uso di fibre sintetiche basate su combustibili fossili contribuisce all’inquinamento da microplastica, danneggiando gli ecosistemi e la salute umana.

Per arrivare a zero rifiuti nella moda e nel tessile, è necessario un cambiamento sistemico, che comprenda la riduzione della sovrapproduzione, l’approvvigionamento responsabile e l’adozione di una produzione etica.

Torniamo a Cannitello: la struttura risalente all’inizio del ‘800 – e prossima a riaprire i battenti come Museo “Filanda Cogliandro” – non è solo la testimonianza del passato industriale di Villa San Giovanni, conosciuta come la “piccola Manchester” per l’elevato numero di filande attive ma è anche un riferimento culturale attuale e paradossalmente innovativo che sintetizza tutti quei valori propugnati dall’Onu: bassissimo impatto ambientale dell’intera filiera produttiva, alta qualità dei tessuti prodotti, socializzazione delle ricadute economiche.

Come ricorda l’architetto Benedetta Genovese Cogliandro, infatti:

“Il mare antistante Cannitello dove arrivavano i residui di lavorazione della seta era diventato nel tempo pescosissimo proprio grazie agli elementi naturali che vi confluivano al termine del processo di lavorazione e che rappresentavano un nutriente molto gradito dalla fauna ittica”.

Un esempio… naturale di economia circolare e di corretta simbiosi fra uomo, natura ed economia.

Da questa somma di considerazioni è nata l’idea di proiettare sulla facciata dell’edificio lo slogan ufficiale della manifestazione: “Toward Zero Waste in Fashion and Texiles” (“Verso Rifiuti Zero nella moda e nel tessile”) come invito a un modello di sviluppo ecosostenibile.

Da evidenziare che per generare l’immagine è stato utilizzato un proiettore ad alta efficienza che coniuga bassi consumi energetici e tecniche costruttive innovative che ne garantiscono lunga durata di funzionamento sia della fonte Led che delle altre componenti strutturali.