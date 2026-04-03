Villa San Giovanni, studentessa del Nostro-Repaci finalista nazionale dei ‘Campionati di Italiano’

La studentessa Filippa Travia, frequentante la classe 2^ C , Liceo classico dell’IIS Nostro-Repaci è stata selezionata come finalista nazionale alla XII edizione dei Campionati di Italiano. Un importante traguardo, reso ancora più significativo dal fatto che Filippa si è classificata prima in tutta la regione Calabria per la categoria liceale Junior, conquistando così l’accesso alla fase nazionale della competizione.

Non è la prima volta che il “Nostro-Repaci” si distingue in questa prestigiosa gara: già in passato alcuni studenti dell’istituto hanno raggiunto la fase nazionale dei Campionati di Italiano, confermando una consolidata tradizione di eccellenza che caratterizza la scuola e di cui l’intera comunità va orgogliosa.

I Campionati di Italiano e il valore dell’iniziativa

I Campionati di Italiano sono una prestigiosa iniziativa promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e inserita nel Programma annuale “Valorizzazione delle Eccellenze”, che ogni anno premia gli studenti più meritevoli nel padroneggiare la lingua italiana nella sua ricchezza grammaticale, lessicale e comunicativa.

L’iniziativa, all’interno dell’istituto, è organizzata e curata dal referente scolastico per i Campionati di Italiano, professoressa Carmelina Liliana Santoro, che, coadiuvata dalle docenti Caterina Araniti, Caterina Papalia e Giuseppina Scopelliti, ha supportato e accompagnato gli studenti nelle diverse fasi della competizione.

Leggi anche

Un risultato che rende orgogliosa la scuola

Questo risultato è il frutto dell’impegno, della dedizione e delle capacità linguistiche dimostrate dalla nostra studentessa lungo il percorso selettivo della gara d’istituto e di quella regionale. Un successo che onora non soltanto la giovane e la sua famiglia, ma l’intera comunità scolastica del “Nostro – Repaci”.

La Dirigente prof.ssa Maristella Spezzano, il corpo docente e tutti gli studenti ,nel congratularsi per questo traguardo, augurano un caloroso e sincero “in bocca al lupo!” per la finale nazionale.