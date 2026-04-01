Gli studenti reggini alle Olimpiadi del Patrimonio ANISA: primo posto nella fase regionale

Gli studenti si sono distinti per l’elevato livello di preparazione, la capacità di analisi critica e la padronanza dei contenuti storico-artistici

Grande successo per il Liceo “Campanella – Preti – Frangipane” indirizzo Artistico di Reggio Calabria, che si è classificato al primo posto nella selezione regionale delle Olimpiadi (Campionati) del Patrimonio, prestigiosa competizione nazionale promossa da ANISA.

Le Olimpiadi del Patrimonio rappresentano una gara a squadre rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, finalizzata a promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico italiano.

La squadra del liceo di Reggio Calabria

A conquistare il primo posto è stata la squadra composta da: Alice Berna (classe V I – indirizzo Moda), Claudia Cassalia (classe V I – indirizzo Moda) e Fabio Vincent Sapone (classe V N – indirizzo Pittorico), supervisionati dalla docente di Storia dell’arte, prof.ssa Tiziana Gemi.

Gli studenti si sono distinti per l’elevato livello di preparazione, la capacità di analisi critica e la padronanza dei contenuti storico-artistici, affrontando con competenza le prove previste dalla competizione.

Le parole della dirigente scolastica

Grande soddisfazione è stata espressa dal Dirigente Scolastico Avv. Lucia Zavettieri, che ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento agli studenti e alla docente per il prestigioso risultato raggiunto:

“Questo importante traguardo – dichiara la Dirigente – rappresenta motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità scolastica. I nostri studenti hanno dimostrato non solo eccellenti competenze, ma anche passione, impegno e senso di responsabilità verso il patrimonio culturale”.

La Dirigente ha inoltre sottolineato il valore educativo dell’iniziativa:

“La partecipazione a competizioni di questo livello contribuisce a formare cittadini consapevoli, capaci di riconoscere e tutelare la ricchezza del nostro patrimonio artistico”.

Non è mancato un messaggio di incoraggiamento per la fase successiva:

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“Auguro alla squadra di affrontare con lo stesso entusiasmo e la stessa determinazione la prossima fase nazionale, portando alto il nome del nostro Istituto e della Calabria”.

La vittoria nella fase regionale consente infatti alla squadra di accedere alla fase successiva della competizione, rappresentando il territorio a livello nazionale.