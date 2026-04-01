Consiglio regionale, siglato protocollo tra Commissione pari opportunità e Ufficio scolastico

Attraverso il protocollo le parti si impegnano a promuovere attività di formazione per il personale scolastico, iniziative educative e pratiche inclusive finalizzate a contrastare stereotipi e bullismo di genere

La Commissione regionale per l’uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità tra uomo e donna, operante presso il Consiglio regionale della Calabria, comunica che “nella giornata di ieri è stato sottoscritto un importante protocollo d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale, volto a rafforzare le politiche di promozione delle pari opportunità e di contrasto ad ogni forma di discriminazione”.



L’accordo rappresenta, si legge in una nota, “un significativo passo in avanti nel percorso di collaborazione tra istituzioni, con l’obiettivo di sviluppare azioni concrete e condivise in favore dell’inclusione, dell’equità di genere e della diffusione di una cultura del rispetto sin dai primi anni di formazione”.



A rappresentare la commissione è stata la presidente Anna De Gaio, mentre per l’Ufficio scolastico regionale è intervenuta Franca Falduto, in nome e per conto della dirigente dell’ufficio Loredana Giannicola.



“Questo protocollo non è solo un atto formale, ma un impegno concreto verso le nuove generazioni.

Investire nella scuola significa intervenire alla radice delle disuguaglianze, contrastare stereotipi e costruire una società più giusta.

La cultura del rispetto si forma sui banchi di scuola e diventa patrimonio collettivo. Per questo continueremo a lavorare con determinazione affinché le pari opportunità siano una realtà quotidiana e non un principio astratto”, dichiara la presidente della Commissione.



Attraverso il protocollo le parti si impegnano a promuovere attività di formazione per il personale scolastico, iniziative educative e pratiche inclusive finalizzate a contrastare stereotipi e bullismo di genere.

La presidente De Gaio esprime, inoltre, “un sentito ringraziamento” al presidente del Consiglio regionale, Salvatore Cirillo, per aver patrocinato la sottoscrizione del protocollo, “dimostrando sensibilità e concreta vicinanza ai temi delle pari opportunità e alle attività portate avanti dalla Commissione regionale”.



“La Commissione continuerà a svolgere il proprio ruolo di impulso e coordinamento, monitorando l’attuazione degli impegni assunti e promuovendo ulteriori iniziative in linea con gli indirizzi regionali”, conclude la nota.