É reggino l’influencer più seguito della Calabria: Filippo Lombardo a CityNow – FOTO

Nella società odierna, ‘raccontarsi‘ al pubblico dei social è quasi un imperativo. Tanti ne fanno una questione morale, altri un passatempo, altri ancora un vero e proprio lavoro. Quest’ultimo caso rispecchia alla perfezione l’impresa del reggino Filippo Lombardo.

Ventisei anni ed un profilo Instagram che conta 534 mila follower, un vero e proprio primato che gli vale il titolo di ‘Influencer più seguito della Calabria‘. Un obiettivo di certo non semplice da raggiungere dato l’impegno che i giovani sembrano dedicare, quotidianamente, alla vita sui social.

Filippo è prima di tutto un imprenditore, con all’attivo due aziende di calcestruzzo una in Calabria ed un altra in Romania. Il lavoro di amministratore unico non gli ha però impedito di seguire altre passioni e sogni. Nel 2016 infatti crea il suo fashion blog Filomstyle spinto anche dagli amici. A causa della sua predilezione per gli abiti ed i diversi accostamenti, lo definiscono ‘fashion blogger‘ grazie soprattutto all’esperienza maturata a Milano come modello per diverse aziende.

Seppur nato a Reggio Calabria, Filippo ha trascorso gran parte della sua vita al nord Italia, prima in Emilia Romagna e poi in Lombardia. Il giovane influencer non ha però dimenticato le sue radici ed il suo attaccamento alla terra natia risulta molto evidente. Il giovane reggino non perde occasione per parlare della Calabria come una terra colma di bellezza tutta da scoprire. Sul profilo Instagram non mancano infatti foto della bellissima città dello Stretto. E quale pubblicità migliore per Reggio?

Il lungomare, il Castello Aragonese, la ruota panoramica, le vie alberate, ogni scatto viene visualizzato da migliaia di utenti che, a loro volta, hanno la possibilità di condividerlo con amici e parenti. Le foto del giovane reggino e delle sue campagne promozionali fanno praticamente il giro del mondo.

Filippo svela a CityNow il grande lavoro presente dietro ogni pubblicazione. Tanti, soprattutto chi non è molto pratico del mondo social, crede basti veramente poco per raggiungere la notorietà, ma non è assolutamente così. Come ogni lavoro anche quello del fashion blogger richiede impegno, dedizione e sacrificio. Basti pensare ai diversi look da creare prima di presentare il tutto alla produzione, alla fase di editing, passando poi per la pubblicazione vera e propria. Da non tralasciare è poi l’interazione con i follower.

L’engagement è forse la parte di questo mestiere più difficile, ma anche quella più bella. Non basta ‘essere popolari’ o indossare le firme del momento per conquistare il favore degli utenti, è necessario dialogare con loro, imparare a conoscerli, scoprire le loro preferenze, entrare, in qualche modo, nelle loro vite.

Filippo ha al suo attivo numerose collaborazioni importanti, tra queste: Pitti Uomo, Levi’s, Daniel Wellington, Gucci.