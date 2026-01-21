‘EAGLES’ – Final Conference a Messina: l’analisi della discriminazione nel mercato del lavoro

Tre sessioni scientifiche con contributi del gruppo di ricerca EAGLES delle università di Messina e della Calabria e di ospiti internazionali

Il 23 gennaio 2026, il Dipartimento di Economia dell’Università di Messina ospiterà la Final Conference del progetto PRIN 2022 PNRR – Ethnic And Gender Labor Experimental Studies (EAGLES), dedicata ai temi della discriminazione etnica e di genere nel mercato del lavoro e alle politiche per contrastarne gli effetti su welfare, integrazione e disuguaglianze sociali. L’iniziativa è finanziata nell’ambito del PNRR – Missione 4, Componente 2, Investimento 1.1 – Bando PRIN 2022 PNRR (CUP J53D23016930001, codice P2022HKP7L).

Un progetto di ricerca internazionale

Coordinato dalla prof.ssa Maria Gabriella Campolo (Università di Messina, Principal Investigator) e dalla prof.ssa Manuela Stranges (Università della Calabria, Responsabile dell’unità partner), EAGLES combina metodi quantitativi, qualitativi e digitali per analizzare come la discriminazione statistica e la discriminazione basata su preferenze individuali agiscano nei processi di selezione, nelle carriere e nei salari, e per tradurre l’evidenza empirica in raccomandazioni di policy. Il progetto coinvolge l’Università di Messina (unità capofila), con un gruppo di ricerca composto da Maria Gabriella Campolo, Giovanni Busetta, Antonia Cava, Orietta Nicolis, Debora Maria Pizzimenti, Alessandra Trimarchi, Angelina De Pascale, Antonino Di Pino Incognito, Raffaele Staglianò e Giovanni Maria Ficarra, e l’Università della Calabria (unità partner), con Manuela Stranges, Giovanna Vingelli, Francesca Condino ed Elena Iakimova, integrando competenze di statistica, demografia, sociologia, studi di genere ed economia.

Il programma della giornata del 23 gennaio 2026

La giornata del 23 gennaio sarà aperta al pubblico e si terrà presso l’Aula Magna 2 del Dipartimento di Economia (Via dei Verdi 75, Messina). I lavori si apriranno con i saluti istituzionali da parte dei rappresentanti dell’Università di Messina e delle società scientifiche che hanno concesso il patrocinio. I seguenti interventi apriranno il programma:

Marcello Chiodi , Presidente della Società Italiana di Statistica (SIS) ;

, Presidente della ; Venera Tomaselli , Vicepresidente della Società Italiana di Economia, Demografia e Statistica (SIEDS) ;

, Vicepresidente della ; Manuela Stranges, membro del Consiglio dell’Associazione Italiana per gli Studi di Popolazione (AISP) e Responsabile dell’unità partner del progetto presso l’Università della Calabria.

Le sessioni scientifiche

Seguiranno tre sessioni scientifiche dedicate a:

Discriminazione di genere nei processi di assunzione e nelle dinamiche salariali; Approcci sperimentali, qualitativi e algoritmici allo studio della discriminazione nel lavoro; Evidenze e politiche di contrasto alla discriminazione nell’accesso all’occupazione in prospettiva europea,

Con contributi del gruppo di ricerca EAGLES delle Università di Messina e della Calabria e di relatrici e relatori ospiti internazionali, tra cui:

Eva Zschirnt (University of Amsterdam),

(University of Amsterdam), Knut Petzold (Zittau/Görlitz University of Applied Sciences),

(Zittau/Görlitz University of Applied Sciences), Louise Devos e Louis Lippens (Ghent University),

e (Ghent University), Jeremy Kuhnle (University of Lausanne).

La tavola rotonda finale

La giornata si concluderà con una tavola rotonda su “Addressing discrimination: Welfare, labour, and integration in changing societies”, condotta dalla giornalista Rachele Gerace, con gli interventi di Gustavo De Santis (Università di Firenze), Andrea Nucita (Università di Messina) e Stefania Radici (CGIL).

Crediti formativi per gli studenti

Per gli studenti e le studentesse interessati/e, la partecipazione alla conferenza potrà comportare il riconoscimento di crediti formativi, secondo quanto previsto dai regolamenti interni dei singoli Corsi di Laurea e dalle relative delibere.

Workshop finale EAGLES

La conferenza del 23 gennaio si inserisce all’interno del workshop finale EAGLES, in programma al Dipartimento di Economia dal 22 al 24 gennaio 2026, che prevede, nelle giornate del 22 e del 24, sessioni di lavoro interne riservate ai membri dei gruppi di ricerca delle Università di Messina e della Calabria e agli ospiti nazionali e internazionali coinvolti nel progetto, con momenti di confronto sui risultati, sulle prospettive di ricerca futura e sulle possibili ricadute operative.

Maggiori informazioni

Per maggiori informazioni, il programma dettagliato e i materiali, visita il sito del progetto e della conferenza:

L’evento potrà essere seguito anche online tramite MS Teams: