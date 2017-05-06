Final Four Basket in Carrozzina, sconfitta all’esordio per la ‘One Power’
La squadra reggina cede 57-54 a Castelvecchio all'esordio del torneo per la promozione in serie A, poi la sfida con Vicenza
06 Maggio 2017 - 17:06 | di Vincenzo Comi
Inizia nel peggiore dei modi l’avventura “Final Four” promozione in serie A per la “One Power” Bic Reggio Calabria. La compagine presieduta da Stefano De Felice stecca all’esordio contro Castelvecchio. Il risultato finale ha visto i reggini perdere di tre punti, 57 a 54.
Approccio sbagliato dei reggini scossi nel morale dopo la prematura scomparsa nella giornata di ieri della madre di Stefano Rossetti uomo simbolo di questa squadra.
Alle ore 18.30 seconda partita per la “One Power” che affronterà Vicenza. Nulla è perso per i reggini considerando che in serie A saranno promosse due formazioni.
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