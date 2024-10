Finale play off serie C: Alessandria in B, decisivo il rigore di Rubin

Ultimo atto del campionato di serie C con la finale tra l’Alessandria ed il Padova, match finito 0-0 in occasione della partita di andata e con identico punteggio anche quella di ritorno. L’incontro si è deciso ai calci di rigore con l’errore decisivo di Gasbarro per il Padova ed il gol di Rubin, entrato in campo a pochi secondi dalla fine del secondo tempo supplementare, solo per battere il calcio di rigore. Il giocatore, in prestito dalla Reggina, tornerà in amaranto. Per l’Alessandria è il ritorno in B dopo 46 anni, per Rubin e Corazza la seconda promozione consecutiva. Vittoria anche per il reggino Francesco Cosenza, anche lui ex amaranto, insieme al Ds Fabio Artico, indimenticato bomber della prima storica promozione in serie A della Reggina.