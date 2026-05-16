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Finale play off, Nissa-Reggina: mister Torrisi convoca 22 calciatori

Tre gli indisponibili, in sei rimangono a casa per scelta

16 Maggio 2026 - 14:09 | Redazione

Antonino Barillà Reggina ()

Sono 22 i calciatori convocati da mister Alfio Torrisi per la gara con la Nissa:

Portieri: Lagonigro, Summa
Difensori: Adejo, Desiato, Distratto, D. Girasole, R. Girasole, Giuliodori, Porcino  
Centrocampisti: Barillà, Fofana, Laaribi, Macrì, Mungo, Salandria  
Attaccanti: Chirico, Di Grazia, Edera, Ferraro, Guida, Palumbo, Ragusa

Non convocati: Canino, Fanari, Fomete, Lanzillotta, Panebianco, Verduci 
Indisponibili: Bevilacqua, Pellicanò, Sartore

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RegginaReggio Calabria Calcio

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