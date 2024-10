Reggio, premio scuola digitale: tutto pronto per la finale

Sarà il prossimo 5 giugno alle ore 16 la fase finale provinciale del Premio scuola digitale. Interamente organizzato dall’Istituto tecnico economico “Raffaele Piria” di Reggio Calabria, diretto da Anna Rita Galletta, individuato dal Ministero dell’Istruzione come scuola polo provinciale PSD, l’evento si svolgerà online con l’utilizzo della piattaforma Google Meet e con diretta streaming.

Si tratta di un Premio molto importante e verrà attribuito da una giuria di esperti che valuterà sulla base del valore e qualità del contenuto digitale/tecnologico presentato, in termini di vision, strategia, utilizzo di tecnologie digitali innovative; in base alla significatività dell’impatto prodotto sulle competenze degli studenti e integrazione nel curricolo della scuola; e in virtù della qualità e completezza della presentazione.

Ciascun esperto avrà a disposizione un totale di 10 punti derivante dalla somma dei punteggi di ciascun criterio e il progetto vincitore per ciascuna sezione di I e II ciclo riceverà un premio del valore di 1000 euro per lo sviluppo del progetto.

Ogni scuola partecipante potrà essere presente in webcall con una delegazione di studenti, studentesse e docenti. E a ciascun istituto partecipante sarà riservata una presentazione del progetto di durata massima di 6 minuti (3 minuti di video + 2 minuti di esposizione da parte di 2 studenti + 1 minuto riservato ad eventuali domande della giuria).

L’incontro avrà inizio con la proiezione dei video “Progetto “F.I.E.R.E.” e “Any School Can”, seguito dall’intervento di Alfredo Pudano, referente del progetto e membro EFT Calabria, e dai saluti della dirigente Anna Rita Galletta.

A moderare l’incontro sarà invece la vicepreside Grazia Maria Condello che presenterà la giuria prima di passare il testimone alla presentazione degli 11 progetti finalisti, effettuata attraverso appositi pitch curati da uno studente portavoce per progetto, supportato a distanza dall’altro studente partecipante e dal docente referente.

Tanta carne al fuoco per un evento che non poteva lasciarsi intimorire dalle limitazioni del Coronavirus e che potrà quindi essere seguito in streaming su Youtube sul canale “Piria RC Streaming” all’indirizzo https://bit.ly/PiriaRCStreaming e in Streaming TV trasmesso dall’emittente Video Calabria su TgCal24 sul canale 654 del Digitale Terrestre.