Union Brescia-Ascoli, partita sospesa. Da dove si riparte e quando

La finalissima playoff di Serie C tra Union Brescia e Ascoli è stata sospesa. L’andata della sfida promozione, in programma al “Rigamonti”, è stata interrotta al 61’ a causa del violento nubifragio che ha colpito Brescia e reso impraticabile il terreno di gioco.

La gara, iniziata alle 21:15, era partita subito su ritmi altissimi. Dopo appena otto minuti l’Ascoli era passato in vantaggio con Rizzo Pinna, bravo a sbloccare una partita dal peso enorme. La risposta dell’Union Brescia è arrivata quasi subito: al dodicesimo Crespi ha firmato il pareggio, riportando il risultato sull’1-1.

La prima frazione ha offerto una gara vivace e molto combattuta. Gli uomini di Eugenio Corini sono riusciti a contenere il gioco dell’Ascoli di Tomei, puntando su un pressing uomo su uomo a tutto campo.

Nella ripresa, però, la partita è cambiata radicalmente. La pioggia è aumentata d’intensità e il pallone ha iniziato a fermarsi in più zone del campo. Il gioco è diventato praticamente impossibile.

A quel punto il direttore di gara, Marco Di Loreto, ha deciso per la sospensione della sfida al 61’.

L’attenzione si sposta adesso sul recupero. Gli ultimi 29 minuti di Union Brescia-Ascoli verranno giocati oggi alle 19:00, sempre al “Rigamonti”, con il risultato fermo sull’1-1.

Poi sarà già tempo di pensare al ritorno. La gara decisiva si disputerà domenica 7 giugno al “Del Duca” di Ascoli, dove verrà assegnato l’ultimo posto disponibile per la promozione in Serie B.