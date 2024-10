Finali Nazionali di Ginnastica 2017: Oro per le Virtussine

La Societa’ Ginnastica Virtus Reggio conclude l’anno sportivo 2016/2017 con il Campionato Nazionale della F.G.I. che ha visto impegnate le ginnaste più piccole della Virtus – categoria “Trofeo Giovani” (6-7anni) e le piu’ grandi Junior e Senior di ginnastica Ritmica (da 13 anni in su).Anche quest’anno grandissima la soddisfazione per i risultati conseguiti che ancora una volta ripagano e gratificano ginnaste,tecnici e dirigenti del grande lavoro e impegno profuso durante l’intero anno. Felicità alle stelle per la la Società che ,con le sue piccole ginnaste del “Trofeo Giovani”, conquistano il primo posto assoluto della fascia ORO dopo due prove esaltanti.La prima composta da un esercizio collettivo a corpo libero ,ricco di passaggi estremamente complessi e caratterizzato da elementi di pre-acrobatica ,collaborazioni ed elementi artistici e tecnici imposti.Le piccole stelline della Virtus ,sulle suggestive note della colonna sonora “E:T” hanno eseguito la loro coreografia in maniera impeccabile,in perfetto sincronismo,e aderenza con il brano musicale ,esprimendo grandissima eleganza e sicurezza in pedana,nonostante la loro giovane età.Grande consenso di publico, che ha seguito con attenzione e interesse la performance delle Virtussine e, tanta soddisfazione per le tecniche Rina Albanese e Carmen Loprevite ,per le attestazioni di stima e congratulazioni delle squadre avversarie che sportivamente si sono complimentate con tutto lo staff,riconoscendo la superiorità delle ginnastine. Messa da parte la grazia e l’eleganza,le giovani Virtussine si sono trasformate in vere”guerriere”nell’esecuzione di due circuiti di destrezza,colmi di difficoltà ed elementi di coordinazione eseguiti con la massima precisione e velocità.Grandissima gioia quindi per genitori,e tecnici della Virtus per la prestazione delle loro piccole otto ginnaste;Marta Cara,Alessia Furfari,Giada mesiti,Margherita Milasi,Bianca Pulitanò,Carlotta Russo,Sofia Squillaci. Orgoglio e soddisfazione anche per la veterana della Virtus Reggio Dorotea Aiello, che conquista la finale di Specialità in tutti e tre i suoi attrezzi (cerchio, palla e clavette) dimostrando grande bravura e maestria in pedana,ottenendo un meraviglioso Ottavo posto della classifica generale del Campionato di Ginnastica Ritmica Silver S2 seconda divisione. Buoni risultati anche per le tre individualiste più giovani al loro esordio in questa competizione Nazionale della F.G.i. ,Fasci’ Marika(cat.J1)Marra Chiara(cat.J 3) e Speranza Desiree'(cat.J2) .Le ginnaste ,già campionesse Regionali nelle loro rispettive categorie ,con regolamenti e programmi di gara totalmente rinnovati e numerose partecipanti di ottimo livello, hanno ottenuto dei buoni piazzamenti che fanno ben sperare per il futuro.Il presidente della Virtus Reggio,prof. Rocco Loprevite pienamente soddisfatto dell’ottimo lavoro svolto dalle istruttrici che ancora una volta confermano i valori espressi in ambito Nazionale dalla storica societa’ Reggina.