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Dalla Regione Calabria oltre 8 mln per il sistema depurativo e fognario di Melito

Il Comune esprime gratitudine verso la Regione per l'attenzione dimostrata e per aver sostenuto interventi fondamentali per il territorio

16 Giugno 2026 - 14:24 | Comunicato stampa

anastasi montuoro

“Una notizia straordinaria che segna una delle più importanti opportunità per l’ambiente e per lo sviluppo della nostra comunità.

Al Comune di Melito di Porto Salvo è stato concesso un finanziamento di oltre 8 milioni di euro (8.118.969 €) destinato all’efficientamento e al potenziamento del sistema fognario e depurativo, un intervento strategico che contribuirà a migliorare la qualità dei servizi, la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del nostro mare”.

Sostenibilità e sviluppo del territorio

“Oggi, presso la sede della Regione Calabria a Catanzaro, è stato illustrato il piano complessivo all’interno del quale rientra questo importante finanziamento. Un progetto ambizioso che guarda al futuro dei territori e alla sostenibilità delle nostre comunità. L’Amministrazione Comunale esprime sincera gratitudine alla Regione Calabria e, in particolare, al Presidente Occhiuto e all’Assessore all’Ambiente Montuoro per l’attenzione dimostrata e per aver sostenuto interventi fondamentali per il nostro territorio”.

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