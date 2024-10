Che fine hanno fatto i voli Ryanair? I reggini chiedono risposte concrete a Sacal

Come mai i voli presentati non sono partiti? I reggini, adesso, chiedono spiegazioni alla compagnia low cost più famosa al mondo. Ryanair sarebbe già dovuta arrivare a Reggio Calabria

Che fine hanno fatto i voli Ryanair a Reggio Calabria annunciati dal presidente di Sacal Arturo De Felice? Notizie di stampa diffuse negli ultimi giorni cominciano a dubitare delle parole del presidente di Sacal che qualche mese fa, esattamente alla fine di ottobre, in una conferenza stampa tenutasi a Lamezia Terme, aveva annunciato l’arrivo della compagnia low cost più famosa del mondo a Reggio Calabria.

Leggi anche

Un annuncio che aveva acceso l’entusiasmo dei reggini e suscitato anche l’interesse di alcuni operatori turistici internazionali, stuzzicati dall’ipotesi di aprire un corridoio più comodo, e più economico, per raggiungere una destinazione in crescita come la nostra. Da allora però, superata la fase degli annunci roboanti, non pare essere pervenuto nulla di concreto. Sono passati già quattro mesi dall’annuncio di De Felice ma per l’aeroporto dello Stretto non si vede uno sbocco concreto.

E se si esclude il meritorio sforzo della Città Metropolitana, che ha avviato concretamente la sua campagna di comarketing all’interno degli aeroporti calabresi, con l’obiettivo di diffondere un’immagine positiva della città attraverso strumenti di marketing territoriale che mirano a valorizzare i punti di forza del territorio, dalla sede Sacal di Lamezia Terme non sembrano esserci novità sostanziali per l’aeroporto Tito Minniti.

QUANDO I NUOVI VOLI?

Le nuove tratte di Ryanair sarebbero dovute partire nel mese di aprile, ma essendo già quasi a marzo è evidente che non si farà in tempo ad avviarli nei tempi previsti, nè sembrano esserci novità in vista dell’estate. L’ultimo articolo pubblicato sui voli Ryanair parla addirittura di un’ipotesi di partenza per il mese di ottobre 2019, ma comunque lascia un punto interrogativo grande come una casa sull’avvio del servizio. A parte il fatto che sarebbe opportuno chiedersi che senso avrebbe lanciare un nuovo collegamento durante il periodo invernale, considerando che l’appetibilità del nostro territorio, da destinazioni nazionali ed europee, aumenta considerevolmente durante l’estate, il dubbio è che non si voglia davvero favorire l’arrivo di Ryanair a Reggio Calabria.

Leggi anche

Dopo gli annunci dello scorso autunno De Felice dovrebbe spiegare alla città che cosa è accaduto. Come mai i voli presentati non sono partiti? Non vorremmo che dietro questa scelta possa esserci qualche considerazione che nulla ha anche vedere con lo sviluppo del nostro aeroporto. Sarebbe molto grave se il Tito Minniti cadesse ostaggio di giochetti politici da prima Repubblica, che di certo la città di Reggio Calabria non merita.

Fonte: COMITATO CITTADINI PER L’AEROPORTO DELLO STRETTO