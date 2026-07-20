Consiglio metropolitano, Riganò (Patto dei Territori): ‘Un risultato straordinario’

È quanto afferma Fiorentino Riganò, vicesindaco del Comune di Oppido Mamertina, eletto nella lista “Patto dei Territori” in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio metropolitano di Reggio Calabria, svoltesi domenica 19 luglio.

“Il primo ringraziamento – prosegue Riganò – va al presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, regista di un percorso politico e territoriale che ha reso possibile questo importante risultato. La mia elezione è il frutto concreto dell’azione di radicamento portata avanti, sotto la sua guida, da una squadra di cui mi onoro di fare parte e che, in questi anni, ha saputo costruire relazioni solide in tutto il territorio metropolitano. Un lavoro serio e costante, premiato da un consenso che ha attraversato tutte le aree: da Reggio Calabria all’area grecanica e alla fascia ionica, dalla Piana fino alle aree interne».

«Desidero, proprio per questo, esprimere la mia gratitudine a tutti gli amministratori dei Comuni metropolitani. Ho 46 anni e da 24 sono impegnato nelle istituzioni locali, al servizio del territorio. Da cittadino delle aree interne, questa fiducia mi emoziona e mi spinge ad affrontare con ancora maggiore determinazione il nuovo incarico di consigliere metropolitano. Un sentito ringraziamento va anche al neo sindaco metropolitano Francesco Cannizzaro, che ha dato seguito all’impegno assunto di costruire un Consiglio meno “Reggio-Centrico” e maggiormente rappresentativo di tutte le aree, nel quale i diversi territori possano trovare una presenza equilibrata e avere pari dignità”.