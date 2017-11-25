Il 23 novembre presso la sede dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria del M.I.U.R si è svolta una riunione per stabilire le modalità di collaborazione e di attuazione delle attività ludico motorie e sportive nella scuola primaria.

Grande partecipazione e coinvolgimento delle federazioni: erano invitati i Presidenti Regionali delle federazioni FIP, FIDAL, FIPAV e FIBA accanto ai i referenti territoriali di Educazione Fisica e Sportiva.

Il modello Easy Basket

Il Presidente Surace del Comitato Regionale Fip Calabria con la fattiva collaborazione del Consigliere nazionale Minibasket e Scuola Tonino De Giorgio sono stati chiari nell’affermare come il modello Easy Basket sia un progetto vincente e che la strada da seguire è quella della massima collaborazione tra la Scuola primaria e il Comitati Regionale.

L’incontro avrà un seguito operativo per rendere finalmente pratico lo sport nella scuola primaria ed avviare i piccoli studenti calabresi verso lo sport con la S maiuscola senza improvvisazioni o strade preferenziali.

Le parole del presidente Surace

Il Presidente del Comitato Fip Calabria,Paolo Surace è raggiante: “Era uno dei punti del programma. Il nostro consigliere Claudia Soppelsa, delegata al Minibasket ed il Professor Tonino De Giorgio stanno facendo un grandissimo lavoro.

Stiamo gettando le basi per rendere “normale” qualcosa che ancora adesso è complicato e di difficile attuazione.

L’Italia ed in particolare la Calabria è ancora indietro nell’integrazione scolastica nello sport. Il dialogo ed il voler far bene possono portarci, insieme ed “a braccetto” con le altre federazioni a risultati che potranno implementare i numeri dello sport in Calabria e dare valore, nuovi talenti ed uomini migliori alle nostre comunità”.