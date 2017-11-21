FIP Calabria: a Cosenza l’incontro dedicato al minibasket
Il presidente della Fip Calabria Paolo Surace a Cosenza per una riunione dedicata all'attività Minibasket, con tutti i centri coinvolti
21 Novembre 2017 - 18:24 | di Eva Curatola
Il Presidente della Fip Calabria Paolo Surace vola in visita al basket giovanile di Cosenza.
Il 21 novembre 2017 presso la sala del Comitato Olimpico San Vito di Cosenza, la Fip Calabria ha programmato una riunione dedicata all’attività Minibasket.
Accanto al Presidente federale ci sarà il Consigliere Claudia Soppelsa, responsabile regionale dell’attività dedicata al Minibasket.
Tutti i centri minibasket sono stati coinvolti ed è prevista la presenza dell’Referente Tecnico delle selezioni maschili Simona Pronestì.
Dopo l’incontro di sabato scorso tra il Comitato Italiano Arbitri ed i rappresentanti del Comitato Nazionale Allenatori, sempre su Cosenza, la provincia silana è pronta ad un nuovo ed importante appuntamento.
Fonte: Ufficio Stampa FIP Calabria
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