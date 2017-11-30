FIP Calabria: i dirigenti volano a Roma per la riunione dei centri tecnici federali
Il 2 dicembre i dirigenti calabresi dei Centri Tecnici partecipano a Roma, nella sede del Coni, alla riunione con i responsabili regionali di tutta Italia
30 Novembre 2017 - 12:23 | di Eva Curatola
L’attività federale continua in terra capitolina.
Inizia il lavoro relativo ai Centri Tecnici Federali.
Il 2 Dicembre 2017, i dirigenti Roberto Priolo e Lucia Rossi, responsabili dei Centri Tecnici delle selezioni maschili e femminili si recheranno a Roma presso la sede del Coni in Via Acqua Acetosa in compagnia di tutti i responsabili regionali d’Italia.
Alla presenza del Responsabile nazionale dei Centri Tecnici d’Italia, Eugenio Crotti, i dirigenti porteranno in regione il bagaglio per l’inizio dei lavori regionali giovanili.
In terra capitolina troveremo anche il Presidente Paolo Surace che parteciperà alla Consulta dei Presidenti Federali regionali.
Il percorso formativo proseguirà il 18 Dicembre 2018 con la riunione, alla presenza del nuovo Direttore Generale Tecnico Tanjevic con la partecipazione dei Referenti Tecnici delle selezioni maschili e femminili, Coach Simona Pronestì e Coach Maurizio Arcudi.
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