Il basket femminile calabrese riparte da Maurizio Arcudi, nuovo Referente Tecnico Territoriale: raduni in rosa e campionato Under in arrivo

Nuovi progetti e nuovi volti. Il basket in rosa di Calabria, movimento a caccia di numeri, squadre e tesserate riparte da un nuovo Referente Tecnico Territoriale. Accanto a Simona Pronestì, allenatrice operativa in ambito maschile ci sarà Maurizio Arcudi.

La Fip Calabria ufficializza il nome del nuovo Referente Tecnico territoriale per le selezioni femminili. Le iniziative per incentivare il territorio sono già iniziate. Il campionato di Serie C Femminile verrà integrato con il campionato Under ed i raduni in rosa sono pronti per iniziare.

Maurizio Arcudi è un volto noto del basket calabrese: da sempre assistente del Professore Melara al Cap Reggio ha vissuto esperienze d’Eccellenza nel basket femminile in Serie A2 all’Olympia Reggio accanto all’allenatore più rappresentativo di sempre in questo ambito: Coach Enzo Porchi.