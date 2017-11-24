FIP Calabria: tutti in campo con la promozione
La Fip Calabria apre a dicembre il campionato d'inizio, la Promozione Maschile, con otto squadre: prima palla a due il 6 dicembre al PalaCalafiore
24 Novembre 2017 - 14:00 | di Eva Curatola
Nell’ambito di far partire nei giusti tempi i campionati, maschili e senior, la Fip Calabria manda in campo nel mese di Dicembre anche il campionato “d’inizio”, la Promozione Maschile.
Otto squadre al via:Botteghelle Basket e Basket Villa San Giovanni giocheranno fuori-classifica accanto ai campioni in carica della Meet On The Street di Siderno dalla costa ionica ci sarà la volenterosa Cono Bovalino.
Ritorno in campo per la Polisportiva Kleos Lazzaro. Tanta voglia di vincere per la New Basket Magic e per la new entry Stingers.
Prima palla a due il 6 Dicembre con Magic-Botteghelle al PalaCalafiore alle ore 21.
Ecco il calendario completo della stagione.
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