La Fipav di Reggio Calabria: ‘Ciao Peppino, riposa in pace’

“Il Presidente, i consiglieri e tutti le componenti della Federazione Italiana Pallavolo Comitato Territoriale di Reggio Calabria piangono la scomparsa di Peppino Cormaci, con lui se ne va un pezzo di storia della Pallavolo, Territoriale, Regionale e Nazionale.

Ha ricoperto l’incarico di Presidente del Comitato Territoriale Fipav per moltissimi anni, intere generazioni di atleti, tecnici, dirigenti e arbitri sono cresciuti sportivamente e diventati uomini e donne di successo nella vita civile, la sua Presidenza ha lasciato un’impronta indelebile nella storia sportiva della Città di Reggio Calabria.

Non desideriamo elencare gli eventi che ha organizzato soprattutto a livello internazionale, desideriamo ricordare la passione, l’energia inesauribile e l’amore che ci metteva e che trasmetteva ai suoi collaboratori, quando doveva organizzare un evento, anche il più piccolo.

Persona perbene e gentile, doti che ha sempre fatto valere nei rapporti, sia sportivi che personali.

In questo momento triste desideriamo essere vicini a Luisa, la moglie, che fino alla fine lo ha seguito, assistito e curato.

Ciao Peppino, riposa in pace”.