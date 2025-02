Due reggini eletti nel Comitato Regionale FIPAV

Venerdi 14 si si è svolta a Lamezia Terme l’Assemblea Regionale per eleggere il Presidente ed i Consiglieri che guideranno la Pallavolo Calabrese per il prossimo quadriennio.

Due reggini sono stati eletti Consiglieri, si tratta di Bruno (Billy) Gurnari e Vincenzo Carrozza che unitamente a Claudio Torchia e Romina Pioli (Calabria Centro) Francesco Aulicino e Giuseppe Mazzuca (CT Cosenza) faranno parte del Consiglio Regionale della Fipav presieduto dal confermato Carmelo Sestito.

Il compiacimento del Presidente del CT Fipav di Reggio Calabria Domenico Panuccio il quale dichiara: “Sono davvero felice che la nostra Regione sia tornata unita, questo per il bene e lo sviluppo della pallavolo della Calabria e dei suoi territori. La scorsa settimana si sono svolte le assemblee territoriali che hanno visto oltre alla mia rielezione, l’elezione dei nuovi Presidenti del CT Calabria Centro Francesco Strangis e Gianni Guida al CT di Cosenza, già in occasione dell’assemblea regionale ci siamo riservati 10 minuti per discutere sinteticamente di quelli che saranno i programmi e gli eventi per i pochi mesi che mancano al termine della stagione, uno su tutti il Trofeo dei Territori, ma soprattutto, abbozzare qualche idea per la stagione 2025/2026.

Cosa dire dei due Consiglieri eletti, su Billy Gurnari servirebbe un libro per poter raccontare quello che ha realizzato durante la sua lunga carriera, atleta, tecnico in serie A, da tecnico ha vinto titoli nazionali, regionali, ha fatto parte dello Staff della Nazionale Italiana Maschile per 10 anni, consigliere uscente del CR Calabria carica che già in passato aveva ricoperto per 2 legislature.

Su Vincenzo Carrozza posso solo esprimere elogi , persona umile, stimato per la sua professionalità, disponibilità ed affabilità da tutto l’ambiente del volley territoriale e regionale, ex atleta (anche se ancora oggi si diletta a giocare) tecnico con varie esperienze territoriali e regionali, per 12 anni, periodo durante il quale ha ricoperto la carica di Vice Presidente del CT Fipav di Reggio Calabria è stata la persona di mia fiducia, e soprattutto, essendo originario di Roccella Jonica punto di riferimento di tutte le società della fascia Jonica reggina.

Infine volevo augurare a tutta la pallavolo Calabrese, buon lavoro”.