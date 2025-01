Reggio, l’annuncio di APEI: ‘Nel 2025 il Campionato del Bergamotto in Pasticceria’

L’Associazione APEI Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana, presieduta dal Maestro Iginio Massari, annuncia due appuntamenti imperdibili che, nel 2025, celebreranno il gusto, la tradizione e l’innovazione della pasticceria italiana.

“Il Rinascimento del Gusto” – Nella suggestiva cornice del Convento di Santa Maria Novella di Firenze, domenica 18 maggio 2025, si terrà il Seminario Pubblico APEI dal titolo “Il Rinascimento del Gusto”, un omaggio alla rinascita dei sapori autentici e delle emozioni legate alla pasticceria italiana. Il tema, scelto dal Direttore Generale della Fondazione Palazzo Strozzi, Arturo Galansino, sarà sviluppato dai Maestri APEI attraverso interventi e dimostrazioni dal vivo. L’evento si concluderà con una degustazione unica, dove il pubblico potrà assaporare dolci creati appositamente per incarnare lo spirito rinascimentale del gusto.

“Campionato del Bergamotto in Pasticceria” – La città di Reggio di Calabria sarà la cornice in estate del primo “Campionato del Bergamotto in Pasticceria”, un evento dedicato all’agrume simbolo della Calabria e alle sue straordinarie proprietà nutraceutiche. Il campionato, aperto a tutti i pasticceri professionisti, vedrà i partecipanti sfidarsi nella creazione di dolci in quattro categorie principali:

Lievitati Gelati Torte da forno Torte gelato

Tutte con il bergamotto come ingrediente principe. La competizione, ospitata nell’ambito del Bergafest dal 18 al 20 luglio 2025 sul Lungomare Falcomatà, sarà un’occasione per esaltare la versatilità di questo frutto unico e promuovere l’eccellenza della pasticceria italiana.

“I nostri eventi sottolineano l’impegno costante nel valorizzare la tradizione, la creatività e la qualità della pasticceria italiana, offrendo al pubblico e ai professionisti l’opportunità di condividere esperienze uniche e indimenticabili – spiega il Maestro Iginio Massari, Presidente APEI –. Il Seminario Pubblico a Firenze e il primo Campionato del Bergamotto in Pasticceria saranno due straordinarie cartoline della bellezza e della bontà del made in Italy attraverso la promozione della cultura del gusto e della pasticceria d’eccellenza e unendo i migliori professionisti del settore in un progetto unico e visionario”.

Dal palco di SIGEP World 2025, APEI ha consegnato tre riconoscimenti ad altrettante aziende partner che condividono il percorso di valorizzazione dell’alta pasticceria avviato dall’associazione e ne condividono il sistema valoriale che anima la programmazione degli eventi. In particolare, la Medaglia d’Oro al Merito è andata ad Acquaviva “in segno di apprezzamento e riconoscimento per l’eccellenza nella produzione di lievitati e l’impegno costante volto alla realizzazione di prodotti che uniscono tradizione, innovazione e qualità”, a Tecnoarredamenti “per l’eccellenza nella progettazione e realizzazione di sistemi commerciali innovativi nel settore del food retail” e a Brazzale “per l’impegno costante nella ricerca e sviluppo di prodotti di eccellenza come il burro e il latte speciale per gelato”.