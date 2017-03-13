Firma convenzione AGI e Università Mediterranea

Il 15 marzo alle ore 16, presso l’Atelier di Architettura, sarà firmata la convenzione fra l’associazione degli Avvocati Giuslavoristi Italiani (A.G.I.) e il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, che collaborano insieme all’organizzazione e alla preparazione scientifica della Scuola di Alta Formazione in Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Nel corso dell’evento il Presidente nazionale dell’AGI terrà una lectio magistrale. Partecipano il direttore del Dipartimento DIGIEC prof. Manganaro, che firmerà la Convenzione con il Presidente dell’AGI, il direttore della Scuola di specializzazione per le professioni legali prof. D’Amico, il prof Fontana, ordinario di Diritto del Lavoro e membro del Comitato scientifico della Scuola, il direttore nazionale della Scuola avv. Scorcelli, il presidente AGI Calabria avv. Cundari, la vice presidente nazionale AGI avv. Notarianni e i presidenti dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria e di Messina avv.ti Panuccio e Ciraolo, nonché l’avv. Michele Salazar del Consiglio Nazionale Forense.