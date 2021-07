Isola pedonale, i reggini scendono in piazza per un flash mob

È bastato poco più di qualche giorno per far decidere ai cittadini di scendere in piazza a protestare contro i cambiamenti avvenuti nel centro storico di Reggio Calabria in seguito all'installazione delle pedane sul corso Matteotti e la creazione di un'isola pedonale.

Flash mob contro l'isola pedonale a Reggio Calabria

Si terrà lunedì 5 luglio 2021, a piazza Italia, il flash mob contro l'istituzione dell'isola pedonale di corso Matteotti che ha, di fatto, chiuso al traffico una parte del centro storico, andando a modificare la viabilità ed anche i parcheggi in città.

"È notorio che l’essere umano sia poco avvezzo ai cambiamenti, preferendo la routine che caratterizza la vita quotidiana. È anche vero, però, che i cambiamenti, soprattutto quando interessano una collettività, per non risultare indigesti dovrebbero apportare migliorie, aumentando il confort di una città e di conseguenza della vita del cittadino che vi abita".

A scriverlo, nella lunga descrizione che accompagna l'evento creato per il flash mob a piazza Italia, è Antonio Carlo Fazio.

"La scelta di creare la suddetta isola pedonale ha determinato, come è ormai ben noto a tutti, l’abolizione di centinaia e centinai di parcheggi, situati nella via marina bassa, in quanto la stessa è divenuta strada con doppio senso di marcia. Tale assurda situazione ha prodotto l’impossibilità di poter raggiungere il centro storico della città, poichè, se prima era difficile riuscire a trovare parcheggio, adesso è diventato praticamente impossibile! Tale “GENIALATA” ha avuto come logica conseguenza quella di scoraggiare e far desistere i cittadini che abitano in periferia, o poco fuori il centro storico, dal recarsi nella zona più importante della città, con le drammatiche conseguenze, da un lato, di non poter godere appieno delle bellezze e dei tesori pubblici, dall’altro, di penalizzare la rimessa in moto di quel ciclo economico legato al rapporto negoziante / cliente, atteso che nessuno è disposto a perdere 2 ore di tempo (quando va bene) nel traffico cittadino per poi doversene tornare a casa, con le pive nel sacco, perché impossibilitato a trovare un parcheggio per la propria autovettura".

Fazio "ascoltando il malcontento generale, sia tra le gente che attraverso i social", ha deciso di farsi portavoce dell'opinione di una parte di cittadini attraverso una forma di protesta pacifica, quale può essere un flash mob.

Il flash mob avrà luogo a Piazza Italia, lunedì 5 luglio, dalle ore 19:30, alle ore 21:30.