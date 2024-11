FNM Events & Accademia L’Oréal stupiscono con il Carnival Photo Party.

di Daniela Bonanno Conti – L’abito non deve coprire il corpo, ma seguire le sue linee; quando una donna sorride l’abito deve sorridere con lei. Presso l’Accademia L’Oreal a Roma, noi donne abbiamo gioito e sorriso festeggiando il martedì grasso al Carnival Beauty Photo Party.

Un evento, all’insegna della bellezza femminile e del divertimento, organizzato da Barbara Molinario per FNM Events & Accademia L’Oréal. Tutte le partecipanti hanno scelto ed indossato uno tra i cento abiti in stile storico Villa Cesarina, messi a disposizione dalla stilista Adriana Monaco, punto di riferimento nell’ambito dei costumi storici, teatrali, cinematografici e carnevaleschi. Ad accoglierci nella splendida location dell’Accademia, il responsabile comunicazioni esterne L’Oréal, Fabio Nicolai: “Siamo nell’Accademia della L’Oreal dove da dieci anni facciamo formazione parrucchieri, quindi costruiamo l’eccellenza del mestiere , è arrivato il momento di raccontare la bellezza di questa professione direttamente alle donne, per questo motivo organizziamo eventi del genere. In questo caso specifico, per martedì grasso, insieme a Fashion News Magazine, abbiamo voluto far divertire le donne, mettendo a loro disposizione, dei costumi storici e la nostra equipe di hair stylist, per raccontare al meglio il creativo e fantastico mondo dei ‘Parrucchieri’”

Alle 16.30, è arrivata l’attrice Sandra Milo, che è rimasta affascinata dalla collezione di costumi Villa Cesarina, firmati Adriana Monaco. La musa ispiratrice di Fellini, si è fatta coccolare con un look realizzato dai Beauty Artist dell’Accademia L’Oréal, dagli esperti Hair Dresser L’Oréal, e dalla squadra Simone Belli Make Up Academy. Durante l’evento ogni partecipante in costume è stata fotografata e l’immagine postata sui social network per permettere di vincere, grazie al maggior numero di “Like” ricevuti, un premio messo a disposizione da Adriana Monaco Costumi.

“Oggi è stata una giornata bellissima, ringrazio L’Oréal, mia figlia Barbara e il gruppo SDC associato per questa manifestazione”, ha affermato Adriana Monaco. Per noi partecipanti, si è trattato di un vero e proprio viaggio nel tempo, tutte siamo tornate un po’ bambine riscoprendo il sogno di essere, almeno per una sera, principesse! Il merito, a questi meravigliosi abiti che ci hanno permesso di diventare: antiche patrizie romane, giovani damine medioevali o splendide dame di corte ottocentesche. Insomma una serata che mi ha permesso di vivere e respirare un’atmosfera da favola.