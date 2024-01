Reggio, blitz interforze al rione Marconi: perquisizioni a tappeto

Continua l’intensa attività di controllo e contrasto alla criminalità delle Forze dell’Ordine nei quartieri periferici della città ed in particolar modo in quelli più sensibili.

Nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto predisposti in base al piano “Focus ndrangheta”, è in corso un intervento massivo di Carabinieri, Polizia Locale, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Metropolitana con attività di controllo e contrasto all’illegalità diffusa nel rione Marconi tra posti di blocco, perquisizioni e attività di monitoraggio dall’alto con l’impiego di un elicottero.

Tra i tanti quartieri sottoposti a controllo, le maggiori criticità si registrano nei rioni Marconi, Ciccarello e Arghillà.

Il progetto Focus ‘ndrangheta

“Focus ‘ndrangheta – piano d’azione nazionale e transnazionale” , è il piano del Governo repressivo e preventivo, di contrasto a tutto campo, organico e coordinato, che dovrà essere attuato sia in Calabria che in tutte le aree dove la ‘ndrangheta, dalle attività investigative e giudiziarie, risulta presente con i suoi illeciti interessi economici.

Come disposto nella citata Direttiva, in sede di Conferenza Regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza sono state individuate specifiche linee operative, costantemente affinate nelle riunioni di coordinamento svolte dai Prefetti della regione, nell’ambito di obiettivi operativi sempre più stringenti e circoscritti alle priorità di sicurezza pubblica che emergono nel territorio. Le linee operative sono state, infatti, contestualizzate in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla presenza anche dell’Autorità Giudiziaria, e, quindi, affidate ai Tavoli tecnici interforze costituiti presso le Questure, quella di Reggio Calabria per quanto riguarda il territorio di questa provincia, per essere tradotte in specifiche pianificazioni operative.