Focus Youth Work a Reggio: giovani e stakeholder da tutta la Calabria

Il Team di EuroDemos Youth Mobility NGO continua la sua advocacy ed il suo impegno nel riconoscimento della figura professionale dello youth worker in Calabria ed in Italia

Protagonisti indiscussi dell’Agora’ I del progetto Erasmus+ “Focus Youth Work” sono stati gli youth workers calabresi, i giovani da tutta la Calabria e le stakeholders che, da diverse città della nostra Regione, si sono riuniti venerdì a Reggio Calabria per tracciare e mappare la

reale situazione dello youth work su scala territoriale e regionale.

Capofila e responsabile dell’intero progetto di mobilità nazionale Erasmus+ è EuroDemos Youth Mobility NGO, una realtà associativa che da circa 10 anni disegna e realizza progetti ed iniziative europei, creando momenti e spazi di aggregazione giovanile a Reggio Calabria, in Italia ed all’estero.

Ad affiancare il Team di EuroDemos vi sono altri 6 partners italiani che compongono il

Consorzio: Il Vergante dal Piemonte, AssoNUR dalla Sardegna, Replay network dal Lazio, Arciragazzi Portici dalla Campania, Fondazione Istituto Morcelliano dalla Lombardia, Tou.Play dalla Puglia. Per due anni e dall’anno scorso stanno portando avanti una ferrea e robusta strategia per il riconoscimento formale dello youth worker in Italia ed in Calabria attraverso il progetto Erasmus+ “Focus Youth Work”.

Presenti all’evento le stakeholders

locali: il Comune di Reggio Calabria e l’Europe Direct di Reggio Calabria, rappresentate dall’Assessore Giuggi Palmenta che ha presentato il quadro delle attivita’ messe in atto dagli enti locali per promuovere progetti e spazi disegni per i giovani, dando risalto ed importanza

a quelli che sono i passi relativi allo youth work.

A presentare l’evento ed accogliere i colleghi che hanno raggiunto Reggio Calabria da diverse città e zone della Calabria con i loro giovani sono la CEO e Fondatrice dell’Organizzazione, Silvia Crocitta, ed il Segretario Generale, Davide Trono. “Focus Youth Work” nasce da un percorso consolidatosi a Bruxelles nel 2014 e che ha trovato radici nel TCA “Europe Goes

Local” a partire dal 2018 ed ai consulti che EuroDemos ha formalmente presentato

all’Agenzia Nazionale. Successivamente, sono stati molteplici i progetti ed i momenti di youth work che hanno caratterizzato le nostre azioni con lo scopo di collegare e mobilitare le stakeholders locali, regionali e nazionali, fino ad arrivare nel cuore dell’Europa. Tutto questo

in consonanza all’attuale Processo di Bonn ed agli indicatori relativi alla Terza Convenzione Europea dello Youth Work, che ci ha anche portato alla European Academy on Youth Work ed ad un piano di advocacy diffuso per il riconoscimento della nostra figura professionale, incrociando il bagaglio di esperienze e progetti raccolti negli anni.”

EuroDemos ha infatti da tempo aperto un dialogo reciproco con i decisori politici così come a diverse attività portate avanti nel tempo da Agenzia Italiana per la Gioventù, alla Commissione Europea, al Consiglio d’Europa ed il North South Centre, osservando il panorama europeo, aprendo un dialogo collaborativo con i colleghi da diversi paesi d’Europa.

In questa fase, nelle 7 regioni si stanno succedendo, una dopo l’altra, le Agorà I come primo momento di condivisione locale e regionale dove youth workers, giovani e stakeholders si incontrano per discutere come la Strategia dell’UE per la gioventù.

Sono state 12 le Organizzazioni in adesione al programma dell’Agora’ (11 Calabresi ed una Siciliana) che si sono messe a confronto per elaborare raccomandati, descrivere attivita’ e lavoro portato avanti, dialogare circa i tasselli mancanti e proporre soluzioni, percorsi e progetti. Da Riace a Siderno, da Cosenza a Vibo Valentia, da Lamezia a Catanzaro, da Reggio

Calabria fino a toccare tutti i punti nevralgici e latenti di youth work, tutte le Agora’ del progetto “Focus Youth Work”, unico nella sua struttura, stanno restituendo ottimi risultati su scala nazionale, regione per regione, registrando sia partecipazione di giovani e stakeholders che connettendo i decisori politici alle riflessioni ed alle proposte degli youth workers.

Al progetto ha anche contribuito il Consiglio Nazionale Giovani con la presenza in video

messaggio della Presidente, Maria Pisani:

“Questa Agorà rappresenta sicuramente un tassello importante di un dialogo generazionale che mette al centro la costruzione di un’agenda europea capace di valorizzare le storie e le competenze dei giovani”.

Durante la giornata, i partecipanti sono stati coinvolti attivamente ad una serie di workshops interattivi, sessioni di formazione e di collaborazione oltre che di momenti di networking.

Grazie all’impegno e alla dedizione di youth workers, stakeholders, giovani ed organizzatori, ogni evento Agorà in Italia si sta rivelando un successo straordinario, ed a Reggio Calabria ha visto riuniti circa 40 professionisti e giovani del settore, in attesa anche delle successive fasi di progetto che seguiranno per rafforzare il dialogo tra youth workers e politiche territoriali.