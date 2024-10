Fondazione Febea : “Chiaroscuro” al Teatro Cilea di Reggio Calabria

Primo grande evento per la neonata Compagnia Stabile della Musica, del direttore artistico, Maestro Pasquale Faucitano.

Al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria “Chiaroscuro”, uno spettacolo di grande impatto emotivo che crea un connubio tra arti generando un suggestivo punto d’incontro sul palcoscenico, tra musica, pittura e danza.

L’espressione pittorica diviene espressione del corpo umano nella creazione di un dipinto vivente, tra luci ed ombre.

Teatri 35 e l’Ensamble strumentale del Teatro Cilea, insieme per dare vita ad uno spettacolo straordinario, giovedì 25 maggio alle ore 21.

I dipinti del Caravaggio, sulla tela immaginaria della musica che guida passi e movenze nella creazione delle opere. La musica come copione, dunque, come filo conduttore per gli attori, in azioni inserite in una partitura musicale in cui ogni gesto è in funzione di una meccanica, di un ingranaggio, in cui ciò che viene eseguito è strettamente necessario.

Il corpo dell’attore al centro di una performance sui Tableaux Vivants “Chiaroscuro”, che affonda le radici in un’esperienza laboratoriale di svariati anni.

Così, a poche settimane dall’annuncio della nascita della Compagnia, da parte della Presidente di Fondazione Febea, Silvana Velonà, il primo appuntamento dal grande valore artistico e sociale.

Il ricavato della serata, infatti, verrà devoluto alla sezione cittadina dell’A.I.P.A.D.