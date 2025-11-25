La Fondazione Varia di Palmi presenta il nuovo CdA e lancia il percorso verso la Varia 2026

Con la Varia di Palmi al centro, la Fondazione intende contribuire a rendere il territorio sempre più un punto di riferimento per la cultura e l'ospitalità

La Fondazione Varia di Palmi è pronta a dare il via al suo nuovo mandato con la presentazione ufficiale del nuovo Consiglio di Amministrazione e il lancio del percorso che porterà all’edizione 2026 della Varia di Palmi, uno degli eventi più importanti e identitari della comunità palmese.

L’appuntamento è fissato per sabato 29 novembre, alle ore 16:00, presso la Sala consiliare del Palazzo comunale di Palmi, dove si terrà una conferenza stampa che segnerà ufficialmente l’inizio di un nuovo ciclo per la Fondazione e il suo impegno verso la valorizzazione culturale e sociale della città.

Durante l’incontro, saranno presentate le linee guida, gli obiettivi e la visione strategica che accompagneranno la Fondazione nel suo cammino verso la grande festa della Varia 2026. Un evento che, oltre a rappresentare una tradizione di inestimabile valore culturale, mira a rafforzare il ruolo di Palmi come centro capace di attrarre energie e interessi da tutto il territorio.

Alla conferenza prenderanno parte figure istituzionali di rilievo, tra cui:

On. Avv. Giuseppe Ranuccio , Sindaco di Palmi e Vicepresidente del Consiglio Regionale della Calabria;

, Sindaco di Palmi e Vicepresidente del Consiglio Regionale della Calabria; On. Avv. Giuseppe Mattiani, Consigliere del Consiglio Regionale della Calabria.

La Fondazione invita tutti i cittadini, i rappresentanti delle istituzioni e la stampa a partecipare a questo evento significativo che darà inizio a un percorso condiviso, con l’obiettivo di valorizzare non solo l’aspetto culturale, ma anche quello spirituale e sociale della città di Palmi.

Con la Varia di Palmi al centro, la Fondazione intende contribuire a rendere il territorio sempre più un punto di riferimento per la cultura e l’ospitalità, creando nuove opportunità e coinvolgendo attivamente la comunità locale e non solo.