“Foreste Coralline” di Emilia Fulgido. La divulgazione per affrontare il cambiamento climatico

Si è svolta presso la sede della Lega Navale Italia Sezione Reggio Calabria Sud di Pellaro, la presentazione del libro di Emilia Fulgido, “Foreste Coralline Un tesoro marino da preservare” (casa editrice Editoriale Scienza, Trieste, 2024). Ha fatto gli onori di casa il dott. Antonio Natale Laganà che ha avviato i lavori introdotti da Renato Crucitti, laureato in Scienze Naturali, esperto internazionale di Malacologia ed ordinario di Scienze Naturali; curatore e Direttore del Museo di Paleontologia e Scienze Naturali dell’Aspromonte del comune di Bova. Il professore ha impreziosito il dibattito con la sua spiegazione in merito alle “Risorse del mare come biodiversità e bellezza”. Le diapositive proiettate per l’occasione hanno catturato l’attenzione dei presenti. Le stesse magistralmente accompagnate da un’argomentata discussione sono partite da una descrizione prettamente scientifica, toccando poi anche indirettamente la scultura e la poesia arti legate al mondo affascinante della ricerca sottomarina. Una parte della collezione di conchiglie ammirate durante l’esposizione sarà possibile visionarle all’interno della stessa location grazie alle bacheche donate dallo stesso docente.

L’incontro è stato promosso ed inserito tra gli eventi della Pro Loco Reggio Sud Aps. La Presidente dell’associazione Concetta Romeo, molto soddisfatta ha introdotto l’autrice del libro spiegando: “Termina in grande stile ciclo di eventi di sensibilizzazione delle varie tecniche ambientali e sociali affrontate e divulgate in questo mese di novembre”.

“La nostra socia – ha evidenziato la Presidente Romeo – la dottoressa Emilia Fulgido è laureata in Biologia Marina, formata come operatrice scientifica subacquea, esperta nel restauro delle barriere coralline, impegnata anche nella divulgazione di biofilia e benessere in natura”. Il libro è rivolto a bambini ed adulti dal contenuto scientifico con le illustrazioni avvincenti di Alessandra Benigno, anche lei reggina.

L’autrice del libro intervistata da CityNow

“Questo è un libro illustrato in cui ho condensato la mia esperienza avuta all’estero nell’ultimo decennio sul fragile ecosistema delle barriere coralline. Naturalmente il libro è uno strumento che utilizzo per parlare del quarto evento di sbiancamento di barriere coralline di massa e di come il cambiamento climatico abbia un impatto a livello globale. Il contenuto scientifico ha un linguaggio semplice adatto a tutte le età, con accattivanti illustrazioni a tutta pagina di Alessandra Benigno. Sono molto contenta di poter proporre un simile argomento nella mia città, perché non esiste ecosistema troppo lontano quando si dipende tutti dallo stesso oceano e si vive sullo stesso pianeta. Anche nella speranza che Reggio Calabria da una città sul mare si affermi sempre più come città di mare“.

Come è nata l’idea della pubblicazione?

“Grazie ad un amico londinese che ha lavorato nella BBC, con cui condivido la passione per i viaggi e per il mare. A volte mi ha coinvolto nel dare delle presentazioni al suo diving club. Durante la pandemia mi disse: “Ma perché non scrivi un libro per bambini sulle barriere coralline visto la tua preparazione e condividi la tua passione? Così ha piantato un piccolo semino da cui poi è cresciuto il tutto”.

La divulgazione ed il cambiamento climatico

L’interattività con il pubblico della presentazione di Emilia Fulgido ha evidenziato la voglia di conoscenza ed allo stesso stesso tempo le lacune informative rispetto ad un tema che riguarda l’intera popolazione mondiale. Il futuro del nostro pianeta è nelle nostre mani e di chi ci governa. Il libro non solo illustra con sobrietà grazie alla grafica, stimola all’approfondimento riguardo le tematiche ambientali. I cittadini solo se informati possono supportare bene il legislatore ed agire consapevolmente. La lettura di questo libro è sicuramente il tassello di un puzzle dalla vitale importanza per la sopravvivenza della biodiversità. Attraverso la divulgazione al pari e probabilmente anche maggiormente della conoscenza e della consapevolezza, inclusi di reati e di sanzioni, l’uomo potrà proseguire il suo cammino in armonia con madre natura.