Formazione internazionale per gli studenti di Giurisprudenza ed Economia reggini

Una delegazione di studenti è appena rientrata da un ciclo di lezioni e seminari svolti in tre diversi Atenei della Romania (Bucarest, Brasov e Sibiu), divenuti ora partner Erasmus del Digies, e per il mese di febbraio è prevista la visita di due prestigiose studiose straniere, interessate a svolgere un breve periodo di ricerca presso il Mediterranea International Centre for Human Rights Research (www.michr.unirc.it), centro di ricerca che ha sede proprio nell’Università reggina e che ha attratto, in meno di due anni dalla sua costituzione, circa 70 Visiting Professors, su invito del suo coordinatore, prof. Angelo Viglianisi Ferraro.

Su impulso del Direttore di Dipartimento, prof. Massimiliano Ferrara, convinto sostenitore dell’importanza dell’internazionalizzazione della didattica e della ricerca universitaria, è partita nei mesi scorsi l’iniziativa “Dialoghi sui diritti fondamentali dei soggetti vulnerabili” (https://www.facebook.com/events/347776095800002/?ti=cl), che coinvolgerà nel 2019 eminenti cultori del diritto di varie parti del mondo e nell’ambito della quale si colloca la visita delle due giuriste in arrivo alla “Mediterranea“: la dott.ssa Manuellita Hermes, Avvocato dello Stato in Brasile, con Master in Sistemi Giuridici Contemporanei (Università degli Studi di Roma “Tor Vegata”), e Specializzazione in Giustizia Costituzionale e Tutela dei Diritti (Università di Pisa) e in Diritto dello Stato (Universidade Federal da Bahia), e la prof.ssa Joanna Haberko, vicepreside e docente di diritto civile, di famiglia e biomedico presso la Faculty of Law and Administration della Adam Mickiewicz University di Poznań (Polonia), che è autrice di oltre 130 pubblicazioni, è stata titolare di varie borse di studio del governo italiano, ed ha svolto attività didattica e di ricerca presso le Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Macerata (2001) e Ferrara (2004) e presso l’Istituto di Bioetica dell’Università di A. Gemelli a Roma (2007 e 2008).

La studiosa brasiliana, che è stata relatrice in numerose conferenze internazionali ed è autrice di molte pubblicazioni in materia di diritti dell’uomo, venerdì 1° febbraio, alle ore 16:00, terrà un Seminario, dal titolo “La tutela multilivello dei diritti fondamentali dell’uomo nel sistema del Mercosur”, in Aula D 11 (Dipartimento DiGiES).

La giurista polacca arriverà, invece, a Reggio Calabria il 9 febbraio e fino al 21 febbraio 2019 sará Visiting Professor presso il Michr. Terrà in quei giorni una Lectio sulla recente legge polacca in materia di procreazione medicalmente assistita. Si tratta di occasioni straordinarie di confronto e crescita culturale per gli studenti della Mediterranea, i quali potranno inoltre continuare a spostarsi in varie università europee, come Mosca, Cracovia, Salonicco, per brevi soggiorni di formazione, grazie ai viaggi-studio (aperti anche agli adulti e agli studenti di altri Atenei) promossi dal Movimento Contaminiamo i Saperi (https://www.facebook.com/groups/171135299752086/).