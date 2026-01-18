Terremoto a Messina, forte scossa di magnitudo 4 tra i Nebrodi

La scossa è stata distintamente avvertita nei centri vicini e in diverse località della provincia di Messina

Una scossa di terremoto di magnitudo ML 4.0 è stata registrata oggi, domenica 18 gennaio 2026, con epicentro a 2 km a sud di Militello Rosmarino (Messina).

Secondo i dati dell’INGV, l’evento è avvenuto alle 14:54:15 ora italiana (13:54:15 UTC), a una profondità di 8 chilometri, con coordinate 38.0267, 14.6738. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV di Roma.

La scossa è stata distintamente avvertita nei centri vicini e in diverse località della provincia di Messina, causando qualche momento di preoccupazione tra i residenti. Al momento, non risultano danni a persone o edifici e non si segnalano interruzioni dei servizi essenziali.

L’INGV continua a seguire l’evoluzione della situazione nell’area, dove nelle ore successive sono stati registrati anche altri eventi ravvicinati. Le autorità invitano i cittadini a restare informati attraverso i canali ufficiali e a seguire le normali precauzioni previste in caso di terremoto.