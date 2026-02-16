La ‘Fortitudo 1903’ continua a trionfare nel Karate. Il dettaglio

Conquista undici medaglie: sei oro, due argento, tre bronzo e il primo posto in classifica

Prestigioso risultato ottenuto il 15 febbraio u.s. dalla Società Sportiva Fortitudo 1903 di Reggio Calabria che conquista il primo posto nella classifica per società di Karate nella gara “Gran Prix Esordienti” organizzata dalla FIJLKAM 2026 a Vibo Valentia con la partecipazione delle associazione sportive calabresi con numerosi giovani atleti nati negli anni 2013-2014.

La “Fortitudo 1903” si è distinta per l’elevato livello tecnico espresso, per la compattezza del gruppo e per la solida organizzazione sportiva.

Risultati degli atleti della “Fortitudo 1903” nelle diverse categorie di peso.

Oro: Amoddeo Chiara, Chirico Gaia, Cuzzola Anita, Pinto Rebecca, Chiricosta Fabio e Musat Robert;

Argento: Romolo Aleksandra e Laganà Stefano;

Bronzo: Casile Christian, Morabito Saverio e Veronese Emanuel. il quinto posto è stato ottenuto da Mammolente Gabriele.

Risultati che premiano il lavoro degli Insegnanti Tecnici Alessandra Benedetto e Rossella Zoccali, figure di riferimento per il settore Karate, impegnate quotidianamente nella formazione sportiva e umana dei giovani atleti.

Soddisfazione è stata espressa anche dal Presidente della storica società reggina, Prof. Riccardo Partinico, che ha sottolineato l’importanza dello sport giovanile come strumento educativo e di crescita per il territorio.