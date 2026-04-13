‘Forum delle Idee 2026’, Battaglia: ‘Reggio può garantire presenza e futuro ai giovani’

«Siamo qui per essere ascoltati»: con queste parole Giulia Melissari ha aperto, a piazza Italia, il “Forum delle Idee 2026”, durante il quale sono stati presentati i punti del manifesto “Reggio 2031”, espressione di come le nuove generazioni immaginano la città del futuro.

All’appuntamento era presente Domenico Battaglia, sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria e candidato del centrosinistra alla prossime elezioni comunali.

Il manifesto Reggio 2031

Il documento, posto all’attenzione dei futuri amministratori, è il risultato del lavoro svolto negli ultimi mesi: a partire dalle proposte emerse durante il forum del 7 settembre, attraverso incontri, eventi di partecipazione attiva sul territorio e tavoli tematici che hanno coinvolto numerosi giovani reggini.

Il manifesto raccoglie 25 proposte, articolate in 8 aree tematiche, ed è frutto dell’attività di “Reggio 2031 Forum delle Idee”, organizzazione giovanile nata nel 2025 e affermatasi in città grazie a iniziative ed eventi pubblici.

Battaglia e il tema dei giovani

A margine dell’incontro, il sindaco Battaglia ha evidenziato l’importanza della capacità di trattenere i nostri giovani sul territorio:

Leggi anche