Forza Italia “Caos scuole a Reggio, adesso è troppo”

“L’ordinanza del Sindaco n.91 che ordina la sospensione delle attività didattiche, fino al 21 settembre 2024, per 10 sezioni di secondaria di I grado della scuola “Dante Alighieri” di Catona e 4 sezioni del distaccamento, facenti capo all’ Istituto Comprensivo “Radice-Alighieri”, di fatto ritarda l’avvio dell’inizio scolastico, a causa dell’incompetenza di un’Amministrazione in cui permangono, ancora dopo mesi, le stesse difficoltà nell’adottare misure organizzative che consentano la ripresa delle attività scolastiche senza provocare disagi alle famiglie, agli studenti e a tutto il personale scolastico”.

È quanto dichiarano in una nota i consiglieri comunali di Forza Italia Federico Milia, Antonino Maiolino e Roberto Vizzari all’indomani dalla delibera di sospensione delle attività dell’ennesimo istituto scolastico “Dopo la delibera dei giorni scorsi, in concomitanza delle festività Mariane, i nodi vengono ora al pettine: quest’ Amministrazione comunale, da sempre affetta da una totale incapacità di organizzazione, e in più settori contemporaneamente, dopo mesi di procrastinazione senza riuscire a giungere a soluzioni adeguate alle necessità degli istituti scolastici, messa alle strette dall’avvicinarsi della data di inizio dell’anno scolastico, è costretta a ripescare dagli archivi ordinanze di chiusura, per celare le proprie responsabilità”.

Leggi anche

“Ma è bene che i reggini sappiano che, mentre quest’Amministrazione si adoperava a regalare alla città un cartellone di eventi per rimediare alle tante figuracce (es. Natale 2023), i Dirigenti degli istituti scolastici coinvolti nelle verifiche di vulnerabilità sismica, seguitavano nel chiedere agli organi competenti, già nei mesi precedenti, risposte concrete sulla futura riorganizzazione delle classi nei vari plessi, in considerazione degli imminenti risultati sui carotaggi effettuati sulle strutture e dell’avvio del nuovo anno scolastico” proseguono i consiglieri.

“È bene, inoltre, che i reggini sappiano che, mentre questi stessi esponenti della maggioranza ci invitavano alle riflessioni su altri temi, divenendo così parte attiva nei processi decisionali di quest’ Amministrazione, noi ci stavamo già occupando, da consiglieri di opposizione, ma pur sempre prima di tutto da cittadini che hanno a cuore la propria città, non di riflessioni filosofiche ma di problemi reali, come i gravi ritardi ai carotaggi nelle scuole, problema già sollevato nel febbraio 2024 a cui sono seguite continue interlocuzioni con gli uffici della Regione, alla ricerca di soluzioni alternative per i plessi coinvolti dalle verifiche di vulnerabilità sismica”, proseguono i consiglieri.

“Le riflessioni sui temi siamo soliti farle con chi riesce a dare risposte concrete ai territori, come i dirigenti di Forza Italia, dalla deputazione alla dirigenza regionale, con la quale collaboriamo costantemente.

E non con chi, di risposte ai territori, in 10 anni di mandato, non è mai riuscito a darne; nè con chi, in 10 anni, non riesce a consegnare neppure un cantiere alla città (tempietto escluso, pardon)” concludono così la nota i consiglieri comunali.