‘Sorpresa’ dal Comune: scuola di Catona ancora chiusa. Si inizia il 23 settembre

Non si può certo parlare di sorpresa. Il Comune di Reggio Calabria, attraverso un’ordinanza del sindaco Falcomatà, ha disposto un nuovo rinvio (con inizio fissato per lunedi 23 settembre) per gli studenti spostato presso l’istituto Radice Alighieri di Catona.

Negli ultimi giorni si è lavorato in fretta e furia per sistemare gli arredi e rendere le sezioni agibili e a norma, ma non è bastato.

“L’inizio delle scuole e’ stato posticipato dal signor sindaco a giovedì 19 settembre, ai sensi dell’ordinanza n.89, emessa giorno 13/09/2024, con la seguente motivazione ufficiale : “per consentire l’ordinato flusso della circolazione veicolare e pedonale… in considerazione della popolazione che affluirà in città per partecipare alle celebrazioni mariane”. Peccato che oggi, giorno 16 settembre, giornata prevista per l’inizio delle lezioni, sono ancora alle prese con i traslochi degli arredi scolastici.

Neanche raccontare bugie vi riesce bene”.

Questo il post pubblicato due giorni fa sui social dalla già candidata a sindaco Angela Marcianò.

La delibera del Comune

Premesso che: Con l’ordinanza n. 81 del 09/09/2024, a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica del progetto “Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria – Scuole belle e sicure”, è stata disposta la chiusura dei seguenti plessi scolastici: Dante Alighieri (secondaria 1°) – Via Figurella 27, Catona; Distaccamento Dante Alighieri (secondaria 1°) – Via Nazionale, Catona; Klearchos (secondaria 1°) – Via Baglio Giunta Archi CEP, Corpo 3; Melissari (primaria) – Via di Tre Mulini 23; Galluppi (primaria) – Via Botteghelle 1; Vitrioli (secondaria 1°); Frangipane (primaria, edificio Nord); Pythagoras – Corpo Scuola “A”; Scuola primaria di Condera.

Con la delibera n. 164 del 17/09/2024, la Giunta Comunale ha disposto il trasferimento urgente delle attività scolastiche di alcuni plessi.

Preso atto: Delle interlocuzioni con la Regione Calabria per la ricollocazione delle 10 sezioni della scuola Dante Alighieri (Catona, via Figurella) e delle 4 sezioni del distaccamento (via Nazionale).

Richiamata: La nota del 13/09/2024 del Dirigente Scolastico dell’I.C. “Radice-Alighieri”, che chiede la sospensione delle attività fino al 21 settembre per una ripresa ordinata.

Tenuto conto: Dell’ordinanza n. 89 del 13/09/2024, che ha sospeso le attività scolastiche per il 16, 17 e 18 settembre in occasione delle Festività Mariane.

Ordina

La sospensione delle attività didattiche il 19, 20 e 21 settembre 2024 per le 10 sezioni della scuola Dante Alighieri e le 4 sezioni del distaccamento. La ripresa delle attività il 23 settembre, seguendo le misure organizzative predisposte dall’Istituto Comprensivo.

Obbliga: Il rispetto dell’ordinanza, con sanzioni previste per chi non si conforma.

Dispone: La trasmissione dell’ordinanza a vari dirigenti e istituzioni competenti per la pubblicazione e l’attuazione.

Informa: Possibilità di ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.