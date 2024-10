Angela Marcianò attacca l’amministrazione: “Sul rinvio anno scolastico raccontate bugie”

"Oggi, giornata prevista per l’inizio delle lezioni, Comune ancora alle prese con i traslochi degli arredi scolastici", le parole della consigliera comunale

Slitta l’inizio dell’anno scolastico a Reggio Calabria. La consigliera comunale Angela Marcianò attacca l’amministrazione Falcomatà.

“L’inizio delle scuole e’ stato posticipato dal signor sindaco a giovedì 19 settembre, ai sensi dell’ordinanza n.89, emessa giorno 13/09/2024, con la seguente motivazione ufficiale : “per consentire l’ordinato flusso della circolazione veicolare e pedonale… in considerazione della popolazione che affluirà in città per partecipare alle celebrazioni mariane”.

Peccato che oggi, giorno 16 settembre, giornata prevista per l’inizio delle lezioni, sono ancora alle prese con i traslochi degli arredi scolastici.

Neanche raccontare bugie vi riesce bene”. Questo il post pubblicato sui social dalla già candidata a sindaco.