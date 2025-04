Forza Italia giovani, presentati i delegati calabresi al Congresso nazionale: presente Giusi Princi

Si è tenuta questa mattina, presso la sede del coordinamento regionale di Forza Italia a Reggio Calabria, la presentazione dei delegati calabresi che prenderanno parte al Congresso Nazionale di Forza Italia Giovani, in programma a Roma il prossimo 31 maggio.

L’evento, che si è avvalso della straordinaria presenza dell’eurodeputata On. Giusi Princi, ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti del movimento giovanile azzurro provenienti dalle varie province calabresi. Presenti Federico Milia, coordinatore regionale di Forza Italia Giovani Calabria, Francesco Catera e Gilda Guerrera, vice coordinatori regionali, Giuseppe Camera, coordinatore della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Francesco Bossio, coordinatore di Crotone, e Manuel Rubino, coordinatore di Catanzaro.

Nel corso dell’incontro è stato ribadito il ruolo sempre più strategico del gruppo calabrese all’interno della compagine nazionale giovanile di Forza Italia e il senso di coesione, che troverà una diretta espressione in occasione del prossimo Congresso nazionale, in cui i delegati calabresi verranno chiamati a convergere verso un unico candidato per eleggere il nuovo coordinatore nazionale del movimento giovanile.

Non nasconde l’emozione per questa giornata il coordinatore regionale di Forza Italia giovani Calabtia, Federico Milia : «Oggi presentiamo una squadra coesa, preparata e motivata. I nostri delegati porteranno a Roma l’energia, le idee e la visione di una Calabria che vuole contare, che vuole esserci, che vuole costruire. Forza Italia giovani è un laboratorio politico in cui cresce la classe dirigente di oggi e del domani, attraverso la valorizzazione delle competenze, unite ad una forte passione – dichiara Milia- il congresso sarà un’ulteriore occasione per rilanciare il nostro impegno e per rafforzare la presenza dei giovani all’interno del partito, in Calabria come a livello nazionale. Il nostro partito è un partito in cui tutti devono avere l’opportunità di crescere ed affermarsi: è uno dei punti fondanti del nuovo corso del partito targato Francesco Cannizzaro».

Presente all’iniziativa anche l’On. Giusi Princi, eurodeputata e punto di riferimento per il movimento giovanile calabrese, che ha dichiarato: «È motivo di grande orgoglio vedere questi giovani così determinati e pronti a rappresentare con entusiasmo e competenza la nostra regione a Roma. La politica ha bisogno della loro energia, della loro preparazione e del loro sguardo innovativo: sono questi i giovani meritevoli che riescono poi a dare slancio e sviluppo nei territori. Questo attivismo, in controtendenza rispetto ad una forte disaffezione dei giovani alla politica, è frutto di un lavoro di squadra, il cui merito va certamente alla leadership costruita da Federico Milia in questi anni e alla concretezza, alla visione e alla spinta che gli esempi di Francesco Cannizzaro e del presidente Roberto Occhiuto hanno suscitato in questi ragazzi – conclude l’On. Giusi Princi- è una squadra ben strutturata, che costituisce un unicum prezioso da valorizzare, per progettare, insieme, il loro futuro e quello di tutti i giovani calabresi».